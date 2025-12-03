Conheça o Captiva, novo carro elétrico que será produzido no Ceará em 2026

Um SUV elétrico de médio porte com preços que partem de R$ 199 mil. Essa é a definição simplificada do Chevrolet Captiva EV, segundo veículo da General Motors (GM) a ser produzido no Polo Automotivo do Ceará, em Horizonte, com início da fabricação prevista para maio de 2026.

As informaçãos foram divulgadas nesta quarta-feira (3), durante coletiva de imprensa. O Captiva é um carro tradicional da Chevrolet, produzido em modelos a combustão no Brasil entre 2008 e 2017, segundo informações dos portal Quatro Rodas. Foi substituído pelo Equinox, considerado um SUV mais moderno e refinado.

O automóvel chega em um modelo acima do Chevrolet Spark, carro elétrico recém-lançado que serve como veículo de entrada da GM. É ainda o primeiro modelo da montadora anunciado a ser produzido em Horizonte.

Detalhes técnicos da Captiva mostram SUV elétrico 'mais barato'

Legenda: O veículo a ser produzido no Ceará chega em apenas a versão Premier. Foto: Kid Jr. / SVM

O veículo a ser produzido no Ceará chega em apenas uma versão: a Premier. Com 4,74 metros de comprimento, o Captiva EV é o nome brasileiro do Wuling Starlight S, um modelo da montadora chinesa Wuling que tem parceria com a GM.

Esse tamanho, por si só, já deixa o Captiva EV maior do que o Equinox (com 4,66 metros de comprimento), veículo que substituiu a versão a combustão do antigo Captiva. É ainda bem mais barato do que a versão elétrica do Equinox (com versões de entrada a partir de R$ 349 mil).

Para o Brasil, a GM adaptou o modelo. O motor dianteiro terá 201 cavalos (cv), três a menos do que o Starlight S, além de torque instantâneo. Essa tecnologia garante uma condução silenciosa, marca registrada de veículos elétricos.

A tração é a '4×2', restrita às rodas dianteiras. O Captiva EV vai de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos, com velocidade máxima limitada a 150 km/h, conforme informações da GM.

Captiva EV pode ir de Fortaleza a Sobral com apenas uma carga

Conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), o veículo roda até 304 km com uma carga na bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) de 60 kWh. É uma autonomia menor do que o Starlight S, de 510 km, mas considera a realidade do tráfego brasileiro.

Essa bateria tem garantia de até oito anos pela Chevrolet, mas o veículo tem prazo menor: apenas três anos. O porta-malas tem ainda 403 litros de capacidade.

Para efeitos comparativos, a distância de Fortaleza para Sobral, na região Norte, é de cerca de 240 km por via terrestre.

Legenda: Captiva EV, novo carro elétrico produzido no Ceará, terá central multimídia e comandos no volante. Foto: Chevrolet/Divulgação.

Por dentro, o SUV inclui equipamentos sofisticados, como console central flutuante, incluindo porta-copos, carregador por indução, central multimídia, quadro de instrumentos digital, câmeras de visão, teto solar panorâmico e piloto automático adaptativo com controle em curva e comandos para o sistema de ar-condicionado. A seleção de marcha é feita por alavanca na coluna de direção.

O atrativo do preço aproveita um certo vácuo de veículos na faixa em que o Captiva EV estreia, sobretudo por não haver SUVs de médio porte com essas cifras. Com o valor de entrada de cerca de R$ 200 mil, chegará mais barato do que modelos como o BYD Yuan Plus (R$ 236 mil).

A GM ainda estuda importar uma variante híbrida, com motor 1.5 movido à gasolina, como estratégia para concorrer com o BYD Song Plus e com o GWM Haval.