O que vale mais a pena: comprar imóvel ou alugar e investir?

Um dos maiores dilemas ao iniciar a vida adulta acontece após a decisão de sair da casa de infância. A busca por um novo imóvel para moradia, geralmente, vem acompanhada de um velho embate: comprar ou alugar?

Enquanto muitos crescem com aquele conhecido sonho da casa própria, a chegada das responsabilidades financeiras tende a frustrar as expectativas desenhadas ao longo dos anos. A opção do aluguel, então, surge como uma alternativa preferível para outra parte dos adultos.

Porém, existe uma escolha certa? O aluguel passa a ser apenas um “plano B”, algo temporário, para quem ainda não possui condições de financiar? A compra de um imóvel é sempre o objetivo a ser alcançado para uma moradia?

O Diário do Nordeste conversou com o vice-presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-CE), Apolo Scherer Filho, com o corretor de imóveis Paulo Angelim e com o professor de Finanças da Universidade de Fortaleza (Unifor), Rodrigo Stefe, para ajudar a entender qual das opções vale mais a pena.

Vantagens e desvantagens

Compra de imóvel

Como qualquer bem adquirido, a aquisição de um imóvel implica a formação de um patrimônio, o que significa que ele tem a chance de se tornar valorizado. O professor Rodrigo Stefe destaca que há, também, a proteção contra a inflação, além de que o proprietário pode gerar uma renda passiva caso decida colocar o imóvel para alugar.

Legenda: Atente-se para altas taxas de juros, inadequações no sistema de amortização e localização do imóvel. Foto: Drazen Zigic/Shutterstock.

Entretanto, o docente ressalta que a liquidez é baixa no momento de aquisição do bem, ou seja, ele não pode ser convertido em dinheiro sem que haja uma perda significativa de seu valor. A compra também implica em “muito dinheiro preso sem possibilidade de uso imediato”, como bem explica Stefe.

Também é importante ter em mente que o endividamento e o pagamento de juros podem perdurar por um longo período, a depender do valor do imóvel e de como se deu o financiamento.

Comprar é uma decisão patrimonial e de longo prazo, com um custo inicial elevado, um fluxo de caixa que exige atenção, como impostos e manutenção, um potencial de valorização e segurança e uma formação de patrimônio Rodrigo Stefe Professor de Finanças da Unifor

Alugar um imóvel

Ao contrário da compra, o aluguel permite maior liquidez e flexibilidade de mudança, além de não possuir prazo mínimo ou máximo para um contrato de locação.

Conforme Apolo Scherer Filho, há a chance de, caso o imóvel não esteja agradando, mudar-se em pouco tempo. Ele afirma que “essa geração que está vindo [geração Z] tem optado muito pela locação”.

Apesar de ser um benefício, a incerteza de permanência também pode ser uma desvantagem, já que o inquilino não é dono do imóvel e não detém esse patrimônio. Além disso, possíveis aumentos periódicos de aluguéis também podem surgir como impasses.

Segundo Apolo, esses contrastes, entretanto, não impedem que a opção de aluguel compense para o inquilino: “o que não vai valer a pena em uma locação é se tiver cláusulas que tragam prejuízo — ou para o locador, ou para o locatário — em relação a um contrato que foi malfeito”.

Gastos e investimentos

Custo de aquisição, reformas e possíveis manutenções são os principais gastos que precisam ser levados em consideração para quem pensa em comprar um imóvel.

É importante, também, lembrar que altas taxas de juros, inadequações no sistema de abatimento de dívidas, valorização ou desvalorização da propriedade e localização do imóvel podem ser fatores determinantes para variar o custo de compra.

Legenda: Planejamento orçamentário e reserva financeira são recomendações importantes. Foto: Odua Images/Shutterstock.

Os gastos com o aluguel, por outro lado, podem vir junto a taxas adicionais de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), de condomínio e do depósito caução - necessário como garantia ao proprietário do imóvel, cobrindo eventuais atrasos de pagamento ou danos.

Apesar do Código Tributário Nacional estabelecer que o IPTU é um imposto de responsabilidade do proprietário, o vice-presidente do Creci explica que, por meio da Lei de Locação, “as partes podem, de comum acordo, fixar que determinado ponto fique de responsabilidade do inquilino, não do proprietário. É o mesmo tipo de raciocínio para a taxa condominial”.

É importante analisar o contrato ou solicitar a um profissional que avalie se as cláusulas não são abusivas com reajustes acima da inflação Rodrigo Stefe Professor de Finanças da Unifor

Reserva financeira

O professor reforça que um planejamento orçamentário é fundamental para quem pensa em comprar um imóvel. O custo de aquisição não pode comprometer mais que 30% da renda líquida do comprador, além de ser importante “ter uma reserva de emergência de 6 meses a 1 ano para cobrir as despesas”.

É preciso observar o que melhor se encaixa na realidade de cada um. Analisar os gastos com impostos e despesas mensais, realizar diferentes simulações financeiras e avaliar as diferenças entre taxas de juros e as tabelas de amortização de financiamento, como Sac ou Price, são fortes recomendações.

O que evitar?

Por ser um momento de grandes decisões, é importante atentar-se para não cometer erros que levem a gastos maiores do que o necessário. Confira a seguir:

Compra de imóvel

Estar ciente dos impostos de aquisição;

Considerar valores de manutenção do imóvel;

Atenção a altas prestações inadequadas à renda;

Realizar uma vistoria completa do imóvel;

Ter uma reserva de emergência;

Aluguel de imóvel

Realizar pesquisas de preços médios na região em que se deseja alugar;

Observar as cláusulas contratuais e de reajustes;

Considerar a localização, a segurança e a infraestrutura do imóvel;

Ter uma reserva financeira;

Qual vale mais a pena?

A resposta irá depender do perfil financeiro e do momento de vida de cada pessoa. Para Rodrigo, o aluguel é uma boa opção para quem está no início da vida profissional. Entretanto, se já há maior estabilidade financeira, pode ser interessante pensar em adquirir o próprio imóvel.

“Não existe uma condição ideal. Tudo dependerá dos objetivos pessoais, capacidade financeira e estratégias de longo prazo que transforme moradia em uma decisão sustentável e inteligente”, explica.

Ele ainda enfatiza que não há uma única maneira a seguir ao realizar um financiamento ou aluguel, mas reforça que é necessário cuidado com “decisões apressadas, análise equivocada” e custos adicionais.

Paulo Angelim, corretor de venda de imóveis, aconselha que o momento seja visto de perto por um profissional da área.

Esse é o primeiro cuidado que essa pessoa precisa ter: não fazer esse processo sozinho, principalmente aqueles que são 'marinheiras' de primeira viagem. São muitas decisões a serem tomadas, talvez a maior aquisição que uma família vá fazer na vida, e é preciso ter uma orientação Paulo Angelim Corretor de imóveis

*Estagiária sob supervisão do jornalista Hugo Nascimento.