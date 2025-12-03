Primeira mulher na presidência da Fenapro: Ana Celina Bueno é eleita para comandar a entidade

Gaúcha de nascimento, mas que há quase 40 anos adotou o Ceará, Ana Celina Bueno, sócia-diretora da Acesso Estratégia Criativa, foi eleita presidente da Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro). É a primeira mulher a ocupar o cargo em 41 anos de trajetória da entidade.

A eleição foi realizada no último dia 17 de novembro. A posse da nova diretoria está marcada para ocorrer entre o fim de janeiro e o início de fevereiro de 2026.

“Uma representante do Ceará chegar a esse cargo é consequência de todo um trabalho que há anos desenvolvemos de buscar relevância para nosso segmento. Não é um movimento da Ana, é um movimento de todas as agências sindicalizadas no Ceará e em outros estados. Várias agências do Ceará têm reconhecimento para além das nossas fronteiras e vem prospectando e conquistando contas fora do Estado.”

Em relação aos desafios da categoria que a Fenapro enquanto entidade busca auxiliar, Ana Celina cita exemplos como concentração de grupos que impactam as médias e pequenas agências; questões trabalhistas e tributárias; guerra de valores praticados e busca por rentabilidade e saudabilidade do negócio.

“A publicidade se torna cada vez mais consultora estratégica do negócio dos clientes, agregando valor às marcas e impulsionando resultados comerciais.”