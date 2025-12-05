Diário do Nordeste
Com R$ 5 bi em M&A, escritório R. Amaral muda nome e mira expansão nacional

Escritório cearense avança 40% ao ano e mira expansão nacional com filial em São Paulo.

Victor Ximenes victor.ximenes@svm.com.br
Legenda: De pé, da esquerda para direita: Gustavo Bevilaqua, Raphael Araujo, Ilo Igo Marques, Luciana Lobo, Silvio Almeida e Ted Pontes.Sentados, da esquerda para direita: Alexandre Linhares, Drauzio Barros Leal, Adriano Huland e Laerte Castro Alves.
Foto: Divulgação

O escritório R. Amaral, com forte atuação no ambiente empresarial, anuncia ao mercado novo nome.

Agora sob a marca HCLB Advogados, a companhia comunicou a saída do advogado Raul Amaral do quadro de sócios. Os 10 demais sócios, que já estavam na liderança do escritório, permanecem. Veja a composição:

  • Adriano Huland
  • Alexandre Linhares
  • Drauzio Barros Leal
  • Gustavo Bevilaqua
  • Ilo Igo Marques
  • Laerte Castro Alves
  • Luciana Lobo
  • Raphael Araujo
  • Silvio Almeida
  • Ted Pontes.

Com crescimento anual de 40% no volume de operações, o grupo possui mais de 200 colaboradores e atua em áreas como fusões e aquisições (M&A), concorrencial, imobiliário, ambiental, entre outros.

Fusões e aquisições

A área de M&A, por exemplo, vem atuando em uma série de negócios junto a grandes grupos econômicos que buscam absorver outras companhias. Segundo o escritório, tais operações somam mais de R$ 5 bilhões negociados.

Esse braço conta com 11 profissionais dedicados e mais de 30 operações de fusão e aquisição concluídas. Outros 13 processos do tipo estão em andamento. O portfólio de M&A inclui setores como têxtil, farmacêutico, saúde, óleo e gás, tecnologia, energia solar, mineração, água mineral e combustíveis.

O plano de expansão da HCLB prevê a abertura de uma filial em São Paulo, em 2026, de olho em abocanhar novas fatias do mercado brasileiro para operações estruturadas.

