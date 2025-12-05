Com R$ 5 bi em M&A, escritório R. Amaral muda nome e mira expansão nacional

O escritório R. Amaral, com forte atuação no ambiente empresarial, anuncia ao mercado novo nome.

Agora sob a marca HCLB Advogados, a companhia comunicou a saída do advogado Raul Amaral do quadro de sócios. Os 10 demais sócios, que já estavam na liderança do escritório, permanecem. Veja a composição:

Adriano Huland

Alexandre Linhares

Drauzio Barros Leal

Gustavo Bevilaqua

Ilo Igo Marques

Laerte Castro Alves

Luciana Lobo

Raphael Araujo

Silvio Almeida

Ted Pontes.

Com crescimento anual de 40% no volume de operações, o grupo possui mais de 200 colaboradores e atua em áreas como fusões e aquisições (M&A), concorrencial, imobiliário, ambiental, entre outros.

Fusões e aquisições

A área de M&A, por exemplo, vem atuando em uma série de negócios junto a grandes grupos econômicos que buscam absorver outras companhias. Segundo o escritório, tais operações somam mais de R$ 5 bilhões negociados.

Esse braço conta com 11 profissionais dedicados e mais de 30 operações de fusão e aquisição concluídas. Outros 13 processos do tipo estão em andamento. O portfólio de M&A inclui setores como têxtil, farmacêutico, saúde, óleo e gás, tecnologia, energia solar, mineração, água mineral e combustíveis.

O plano de expansão da HCLB prevê a abertura de uma filial em São Paulo, em 2026, de olho em abocanhar novas fatias do mercado brasileiro para operações estruturadas.