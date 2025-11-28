Amílcar Silveira é reeleito e fica na presidência da Faec até 2029

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) reelegeu, nesta sexta-feira (28), o presidente Amílcar Silveira para mais um mandato à frente da instituição. A votação foi realizada das 8h às 14h no auditório da Faec. A eleição, por aclamação, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal é válida para o quadriênio 2026/2029.

A nova Diretoria Executiva é composta por Amílcar Silveira (presidente), Candice Rangel (1ª vice-presidente) e Francisco Almir Severo (vice-presidente de Administração e Finanças). A continuidade de Amílcar Silveira no comando da Faec foi respaldada pelos sindicatos que integram a Federação.

Veja também Victor Ximenes Mercado de energia por assinatura do CE se une e mira novos flancos de crescimento Victor Ximenes Taco Bell em Fortaleza? Rede americana tem plano de expansão agressivo

Para o presidente reeleito, o resultado reflete a confiança construída ao longo da gestão. “Com imenso orgulho e gratidão, recebo a confiança depositada pelos presidentes dos Sindicatos Rurais. A união e o reconhecimento do trabalho que foi desenvolvido por todos que fazem parte da gestão do Sistema Faec/Senar são demonstrados pela formação de uma chapa única. Isso nos impulsiona a continuar trabalhando incansavelmente pelo fortalecimento do homem e da mulher do campo cearense, com o compromisso de sempre buscar o melhor para o nosso agronegócio”, afirmou.