Taco Bell em Fortaleza? Rede americana tem plano de expansão agressivo

A Taco Bell, rede norte-americana de fast-food, anunciou um plano de expansão robusto para o Brasil, com a meta de passar das atuais 40 operações para cerca de 200 até o ano de 2030.

A estratégia passa inevitavelmente pelo Nordeste, onde a marca ainda não entrou. Embora não haja confirmação oficial, é bem provável que a franquia avance para o mercado de Fortaleza, cidade que detém o maior PIB da região e a quarta maior população do País.

Hoje, a participação no Brasil se resume a 5 estados (SP, RJ, PR, GO, MS) e o Distrito Federal, portanto, bastante limitada territorialmente. A chegada ao País ocorreu em 2016.

O desafio no Nordeste será a barreira cultural. A região possui poucos empreendimentos de cozinha mexicana. Os restaurantes nas capitais do Nordeste concentram-se majoritariamente em culinária regional, nacional ou internacional consolidada (italiana, japonesa, por exemplo).

Novo comando

A partir de janeiro de 2026, a marca passa a ser diretamente comandada pela Yum! Brands, controladora de KFC e Pizza Hut. As operações da Taco Bell serão lideradas pelo CEO Tito Barroso, com passagens por Burger King e Popeye's.

A rede de lanches mexicanos possui mais de 8 mil lojas nos Estados Unidos e 1,1 mil unidades em outros países. O plano é elevar este último número para 3 mil em 5 anos.

Em 2024, a marca superou 1 bilhão de dólares em lucro, sendo a 8ª rede de fast-food mais valiosa do mundo.