Polo de Moda José Avelino, em Fortaleza, vai melhorar infraestrutura e reduzir ICMS nas compras

Um pacote de ações diretas para beneficiar o Polo de Moda José Avelino, conhecido como uma das principais vias de compras em Fortaleza, foi anunciado na manhã desta terça-feira (6) pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Prefeitura Municipal de Fortaleza e a Associação do Polo de Moda José Avelino.

Entre as ações anunciadas estão a capacitação para empreendedores e melhorias na infraestrutura da avenida, incluindo uma melhor sinalização do espaço e um serviço de coleta seletiva através do projeto Reciclo.

Segundo a CDL, as medidas devem transformar o polo em um local mais atrativo, consolidando assim a posição dele como um dos principais destinos para compradores e revendedores que chegam de diversas partes do país.

O pacote também inclui a implementação de uma Unidade Móvel de Atendimento ao Desenvolvimento Econômico, contando com serviços gratuitos de capacitação, consultoria, e orientações para microempreendedores. A previsão é de que cerca de 120 mil pessoas, essas que dependem direta ou indiretamente do comércio local, sejam impactadas com as ações.

Confira o detalhamento das ações:

Serviço de coleta de materiais recicláveis;

Limpeza geral após horário de encerramento;

Redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para vendas de produtos;

Serviço para trabalhadores e empreendedores do comércio;

Placas de sinalização do espaço como 'Polo de Compras'.

Segundo Alexandre Pereira, secretário do Turismo de Fortaleza, a limpeza da região é uma das principais ações dessa etapa. "Como parte desse esforço, a Prefeitura de Fortaleza, a gestão municipal, entendeu a importância de a gente fazer essa ação em parceria com a CDL nesse território, no que tange a questão da limpeza", pontuou ele.

O secretário destacou a importância do entendimento de que o descarte correto de resíduos é uma responsabilidade de muitas frentes. "A questão da limpeza urbana, do manejo de resíduos sólidos, não é uma responsabilidade única e exclusiva do poder público. Ainda que o poder público tenha a sua obrigação e vem cumprindo com a sua obrigação, se a gente não consegue o engajamento de todos os que compõem esse ecossistema, mas não vamos ter uma cidade limpa. Por isso, a gente festeja a parceria com a CDL, a parceria com o setor empresarial, para que também o empreendedor entenda que fortaleza limpa é compromisso dele", reforçou.