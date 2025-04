Comércio do Ceará tem terceiro maior crescimento do País, diz IBGE

O Ceará obteve o terceiro maior crescimento no volume de vendas do comércio varejista ampliado em fevereiro de 2025, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Estado registrou um avanço expressivo de 8,9% nas vendas em relação a igual período do ano passado, ficando atrás apenas de Rio Grande do Sul (9,5%), Amapá (9,2%).

No comparativo com janeiro, também houve expansão, de 1,8%, a terceira maior do País também neste comparativo — apenas Rondônia (4,5%) e Amazonas (2,5%) tiveram desempenho melhor.

Em 2024, o comércio cearense já havia apresentado bom resultado em comparação com o restante do Brasil, ficando na 7ª colocação no indicador de crescimento das vendas, com uma expansão de 7,4%.

Cenário brasileiro

No cenário nacional, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 0,5% em fevereiro de 2025, na comparação com o mês anterior, após uma variação de 0,2% em janeiro. Esse resultado interrompeu uma sequência de quatro meses de estabilidade, levando o índice ao seu nível mais alto desde o início da série histórica. ​

Entre as atividades que contribuíram para o crescimento nacional, destacam-se hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com alta de 1,1%, e móveis e eletrodomésticos, que avançaram 0,9%. Por outro lado, o setor de livros, jornais, revistas e papelaria apresentou queda de 7,8% no período. ​

O comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, e material de construção, registrou uma variação negativa de 0,4% em fevereiro, após um crescimento de 2,7% em janeiro. No acumulado do ano, tanto o varejo restrito quanto o ampliado apresentaram crescimento de 2,3%. ​

No comparativo anual, o volume de vendas do comércio varejista nacional cresceu 1,5% em relação a fevereiro de 2024, enquanto o varejo ampliado teve alta de 2,4% na mesma base de comparação. Esses resultados refletem a recuperação gradual do setor, mesmo diante de desafios econômicos. ​

O desempenho expressivo do Ceará no comércio varejista ampliado ressalta a importância do estado no cenário econômico nacional e aponta para uma tendência positiva no setor para os próximos meses.