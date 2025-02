Comércio do Ceará cresce de 7,4% em 2024, sétimo melhor desempenho do País

O comércio varejista ampliado do Ceará apresentou um crescimento acumulado de 7,4% em 2024, conforme dados divulgados pelo IBGE, nesta quinta-feira (13). Esse desempenho destaca o estado no cenário nacional, superando a média brasileira de 4,1% no mesmo período.

O comércio varejista ampliado inclui, além das atividades do varejo tradicional, setores como veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo. O crescimento observado no Ceará reflete a recuperação econômica e o fortalecimento do consumo local.

Veja ranking nacional

Pernambuco: 13,0% Bahia: 9,6% Santa Catarina: 8,5% Rio Grande do Sul: 8,4% Rio de Janeiro: 7,9% São Paulo: 7,4% Ceará: 7,4% Paraná: 6,3% Espírito Santo: 6,2% Minas Gerais: 2,3%

O crescimento expressivo no comércio cearense reforça uma recuperação considerável em relação a 2023, impulsionada pelo aumento da demanda, redução do desemprego e maior irrigação da renda.