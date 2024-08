Com Leandro Karnal e Marcelo Paz, Edu Summit será realizado em setembro

O Edu Summit, maior congresso de educação do Norte e Nordeste, se prepara para a 21ª edição com novo formato, com crescimento significativo em público, estrutura e número de palestrantes. O evento, que acontecerá nos dias 12 e 13 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará, promete ser um marco na área educacional, reunindo mais de 4.200 participantes e 78 expositores.

Realizado pela kedu em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Ceará (Sinepe-CE), o tema deste ano é “Novos olhares para uma escola saudável”.

Os ingressos para o Edu Summit 2024 já estão disponíveis e a virada de lote ocorrerá no próximo dia 7 de agosto. Para garantir a participação, os interessados devem acessar o site oficial do evento ou entrar em contato pelo WhatsApp (85) 98115-6995.

Com programação diversificada, o congresso contará com a plenária principal, a Sala Edu — focada em assuntos pedagógicos — e a Sala Gestão, voltada para temas de gestão educacional, além da participação de grandes nomes da educação, como Leandro Karnal, Leo Fraiman, Rossandro Klinjey, Maria Inês Fini, Tânia Queiroz, Júlio Furtado e Marcelo Paz.

Destaques das palestras:

- Leandro Karnal abordará temas como a mudança de mindset, equilíbrio emocional e pensamento estratégico para enfrentar tempos de crise.

- Leo Fraiman trará insights sobre as tendências e competências necessárias para a vida no futuro.

- Marcelo Paz discutirá os “Onze titulares da boa gestão”.

“A escolha do tema 'Novos olhares para uma escola saudável' reflete nossa preocupação em discutir, de maneira abrangente, as múltiplas dimensões da saúde no ambiente escolar. A comunidade educacional olhada como um ecossistema, que desempenha papéis cruciais na promoção da saúde física e mental da sociedade, também precisa ser vista como um paciente, tratando da saúde financeira, corporativa, organizacional, acadêmica e pedagógica”, comenta Iná Silveira, coordenadora de marketing da kedu.

Mais informações: