Evandro garante antecipação de 13º salário a servidores de Fortaleza em 2025

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), garantiu que servidores do Município receberão a primeira parcela do 13º salário de forma antecipada, seguindo o que aconteceu em anos anteriores. Evandro concedeu entrevista ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, nesta quinta-feira (10).

Mesmo destacando as dificuldades financeiras do começo de gestão, o prefeito afirmou que foi feito um planejamento financeiro "para que não haja nenhum tipo de atraso no pagamento, nem de salário, nem também do 13º".

"Já temos o planejamento para que essa primeira parcela no meio do ano, que isso é histórico, aconteça, para que a gente não possa falhar, possa honrar com esse compromisso. Então tá garantido", frisou, sem informar a data do pagamento.

Veja também Negócios Avenida dos pátios comerciais, Godofredo Maciel vive 'explosão' econômica e é comparada à 'Aldeota' Negócios De olho no turismo de luxo, empresa cearense compra hotel Hilton em São Paulo por R$ 110 milhões

Em 2024, na gestão de José Sarto (PDT), o pagamento da primeira parcela foi no dia 1º de junho.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.