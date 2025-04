Normatel é destaque em premiação nacional do setor de material de construção

A cearense Normatel foi uma das vencedoras da tradicional premiação realizada pela Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção), que chegou à 24ª edição, em solenidade realizada em São Paulo, na terça-feira (8).

O setor divulgou o ranking das 50 maiores empresas no varejo e atacado do País. A Normatel foi homenageada com o 1º lugar do Ceará e ficou ainda na 18ª posição do País.

Os troféus foram recebidos por Júnior Mello, diretor comercial da empresa.

"Os resultados alcançados vêm de muito trabalho, mas também da inovação. A Normatel foi a primeira home center do estado do Ceará. Isso nos dá um grande respaldo de tradição e confiabilidade. Precisamos estar atentos às novas tecnologias, novos produtos, apostando em atendimento como temos feito. Acreditamos que a venda de materiais de construção é consultiva, muito atrelada ao vendedor. Então são lojas boas, uma boa curadoria e diversidade de produtos”, diz.