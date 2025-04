Cearenses já fecharam mais de 20 mil contratos no consignado

O Ceará tem se destacado no cenário nacional de crédito consignado privado. Dados recentes do Governo Federal, por meio do programa Crédito do Trabalhador, revelam que o Ceará ocupa a 7ª colocação no ranking de transações realizadas, com um total de 20.973 contratos negociados entre os dias 21 de março e 3 de abril.

Durante esse período, os trabalhadores cearenses movimentaram um montante de R$ 110,2 milhões em crédito, com uma média de R$ 5 mil por contrato. Nacionalmente, foram concedidos R$ 3,3 bilhões em crédito consignado, com um valor médio de R$ 6.209,65 por transação.

Segundo Paulo Cirilo, CEO da Tafácil Consignados, o bom desempenho do Ceará no mercado de crédito consignado privado demonstra a confiança dos trabalhadores cearenses nessa modalidade de crédito, que oferece taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais longos.

A região Sudeste lidera o ranking nacional, com 234.863 empréstimos e um volume de crédito de R$ 1,44 bilhão. Em seguida, aparecem as regiões Nordeste (111.081 empréstimos), Sul (88.174 empréstimos), Centro-Oeste (49.303) e Norte (49.170).

O empréstimo consignado é uma ferramenta financeira que o governo criou para permitir que, principalmente, os aposentados e pensionistas do INSS tenham acesso ao crédito, Mas é preciso ter cautela. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alertou para o fato de que muitas pessoas hoje endividadas têm a chanc de trocar uma dívida ruim por uma dívida boa. Isto significa que o devedor, pagando juros altos, poderá recorrer ao consignado, com juros mais baixos, para pagar aquela dívida.

O consignado, pois, tem seu lado muito bom para quem não tem dívida; mas tem um lado perigoso, que pode atingir os que são endividados.