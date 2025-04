Parcial da Enquete BBB 25 mostra disputa voto a voto entre participantes no paredão; veja detalhes

O resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste sobre o paredão do Big Brother Brasil (BBB) 25 sugere uma votação apertada entre dois participantes: Mike e Vinícius. Até a tarde desta quarta-feira (9), Vinícius aparece com 46,4% das intenções de votos, o que resultaria na sua eliminação da casa mais vigiada do País.

Mike aparece logo em seguida com 45,2% da preferência dos leitores para deixar o reality. Já Renata está em último lugar, com apenas 8,4% dos votos.

O resultado da berlinda, que faz parte do Modo Turbo do programa, será anunciado por Tadeu Schmidt na noite de quinta-feira (10).

Quem deve ser eliminado do BBB 25? Vote

Esta enquete não interfere no resultado oficial do reality.

Como foi a formação do Paredão?

Após a indicação do líder, brothers e sisters votaram na sala. Abaixo, veja quem votou em quem:

Vinícius votou em Renata;

Joselma votou em Renata;

Diego votou em Renata;

João Pedro votou em Joselma;

Vitória votou em Renata;

Renata votou em Joselma;

Maike votou em Joselma;

Com 4 votos, Renata foi a mais votada pela casa. Com um contragolpe, Maike escolheu Vinícius para completar o Paredão.

