Polo automotivo do Ceará: Cegonheiros já se organizam para logística

Os cegonheiros começam a se preparar para atuar no transporte dos cerca de 80 mil veículos novos a serem produzidos anualmente no Polo Automotivo do Ceará, em Horizonte.

O presidente da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), Danilo Serpa, tratou das condições de trabalho dos profissionais em reunião nesta terça-feira (8). Ele recebeu o presidente do Sindicato dos Cegonheiros do Ceará, Antônio Ortega Augusto, e o vice-presidente da Federação Interestadual da categoria no País, Ronaldo Marques da Silva, além de José Ronaldo Marques da Silva, presidente do Sindicato Nacional dos Cegonheiros (Sinaceg).

Na pauta, foram discutidos temas como logística e a demanda estimada para escoar a produção de veículos.

O que é o Polo Automotivo?

O empreendimento é uma indústria automotiva multimarcas, com foco na produção de veículos híbridos e elétricos. A planta ficará instalada no local que antes dava lugar à fábrica da Troller, desativada em 2021.

Espera-se que as primeiras marcas sejam anunciadas em breve pelo Governo do Estado. Os nomes são guardados sob sigilo por conta de cláusulas de confidencialidade entre as partes.

Pelo menos uma montadora chinesa está entre as interessadas em produzir os veículos no Ceará, motivo pelo qual o presidente da Adece viajará, ainda neste mês, ao gigante asiático.