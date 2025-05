Quixelô e Ipaumirim são as piores cidades do Ceará em desenvolvimento municipal; veja lista

Os três municípios com o menor desenvolvimento socioeconômico do Ceará são Quixelô, Ipaumirim e Lavras da Mangabeira. Os dados são do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), que usa como base o ano de 2023.

Os dados, elaborados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), foram divulgados nesta quinta-feira (8). Ao todo foram analisados 5.550 municípios brasileiros, que respondem por 99,96% da população. No IFDM geral do Brasil, Quixelô, Ipaumirim e Lavras de Mangabeira aparecem em 4.914º, 4.592º e 4.575º, respectivamente.

No caso destas cidades, o que as manteve ainda relacionadas no índice baixo, segundo pior neste ranking, ficando a frente, apenas, do crítico, foi o pilar educação, com resultados que as colocaria na posição de moderados, com notas entre 0,65 e 0,62. Aliás, foi este o quesito que fez a diferença para o Ceará não ter nenhum município em estado crítico de desenvolvimento.

Confira aqui quais são as dez melhores cidades do Ceará no IFDM.

No pilar saúde, os três aparecem com um desenvolvimento baixo, mas é no pilar emprego e renda que a avaliação apontou um resultado crítico, sendo que Quixelô apresenta a pior nota entre os três (0,3006).

Dez piores cidades do Ceará em desenvolvimento

(Da menor para a maior nota)

Quixelô: 0,4582 Ipaumirim: 0,4869 Lavras da Mangabeira: 0,4880 Tururu: 0,4894 Paramoti: 0,4926 Ibaretama: 0,4929 Parambu: 0,4977 Santana do Cariri: 0,4992 Orós: 0,5015 Jardim: 0,5020

Ainda nos destaques negativos, o município de Tururu aparece como um dos que teve a maior queda em posições. Ele foi da 54ª para a 181ª colocação no ranking estadual em uma década. No quesito emprego e renda, caiu 21,5% no período. Já na saúde teve evolução mínima 5,5% e, na educação, foi a cidade do Ceará que menos cresceu, com 47,7%.

Como é calculado o IFDM

Criado em 2008 e atualizado neste ano com nova metodologia, o estudo é composto pelos indicadores de emprego e renda, saúde e educação e varia de 0 a 1 ponto, sendo que quanto mais próximo de 1 maior o desenvolvimento socioeconômico. Através dessa pontuação, é possível avaliar o município de forma geral e específica em cada um dos indicadores. O estudo permite, ainda, avaliação absoluta por município e ano e comparações entre cidades e anos anteriores.

Tanto a avaliação geral quanto as análises isoladas dos indicadores são classificadas em quatro conceitos de desenvolvimento:

Crítico: entre 0 e 0,4

entre 0 e 0,4 Baixo: entre 0,4 e 0,6

entre 0,4 e 0,6 Moderado: entre 0,6 e 0,8

entre 0,6 e 0,8 Alto: entre 0,8 e 1

