AD2M Comunicação celebra 29 anos e renova identidade visual

Tradicional empresa cearense do segmento de comunicação, a AD2M celebra 29 anos de atuação neste mês de maio. Como marco para a data, a empresa divulgou a nova identidade visual.

A nova identidade é inspirada no pássaro cearense Tangara Cyanocephalacearensis, subespécie que habita as regiões da Serra de Baturité, Aratanha e de Maranguape. Colorido e marcante, o pássaro, cujo nome significa “dançarino com cabeça azul escuro”, foi referência para o forte uso de cores.

“As texturas foram desenvolvidas com inspiração em suas cores e penas, trazendo exclusividade e personalidade à nova identidade. Seguimos com a mesma essência. Mas, agora, com uma nova forma de voar”, comenta Apolônio Aguiar, sócio-diretor da AD2M.

O desenvolvimento da nova identidade foi realizado pelo setor de Comunicação Criativa da própria AD2M. Em nota, a empresa comenta que as mudanças vêm para marcar renovações, como um novo sistema de gestão e investimentos em recursos humanos.

"Nossa prioridade é atender os clientes em suas necessidades de comunicação oferecendo entregas de qualidade, alinhadas às necessidades das empresas e instituições. Entendemos que isso só é possível se unirmos alguns elementos como uma gestão moderna e de boas práticas com uma equipe motivada e feliz”, explica a diretora Djane Nogueira.

A AD2M é dirigida por Apolônio Aguiar, Djane Nogueira e Mauro Costa.