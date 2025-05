Maracanaú ganhará condomínio residencial e comercial de R$ 50 milhões

A cidade de Maracanaú receberá um novo empreendimento imobiliário, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 50 milhões.

Assinado pela Terra Brasilis, o condomínio Vista do Lago segue o estilo de bairro planejado e mira o crescimento econômico da região, com lotes residenciais e comerciais.

Poderio econômico

No caso dos terrenos para empresas, a ideia é explorar o potencial da CE-065 e Anel Viário. Lojas, mercados e postos de combustíveis estão entre os negócios a serem instalados.

O projeto será erguido às margens da Lagoa de Jaçanaú e contará com ampla área verde

"O Vista do Lago é mais do que um novo empreendimento. É a materialização do nosso compromisso com o futuro urbano de Maracanaú. Quando decidimos investir novamente na cidade, olhamos para além da geografia e enxergamos o potencial de uma região que pode continuar crescendo com planejamento, infraestrutura e qualidade de vida", comenta Eduardo Pinheiro, CEO da construtora, que tem em seu histórico outros projetos entregues na cidade.