Nordeste registra dois recordes na geração de energia eólica em menos de uma semana

A região Nordeste registrou o segundo recorde em produção de energia eólica em menos de uma semana. O segundo feito ocorreu às 5h48 da última quinta-feira (1º). Ao todo, foram produzidos 19.083 MW de potência. O número equivale a 180,4% de toda demanda da região naquele momento.

O último recorde registrado havia sido no dia 27/07, quando o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou 19.028 MW também no nordeste brasileiro. De acordo com a entidade, o montante seria suficiente para, naquele minuto, abastecer todo o Nordeste e ainda atender à demanda dos estados do Rio de Janeiro e Goiás.

No ranking nacional, quatro estados nordestinos lideram, são eles: Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará, nesta ordem.

“É muito satisfatório acompanhar a evolução da energia eólica e ver isso demonstrado nos números. O Brasil precisa de energia limpa para alcançar a transição energética da forma que esperamos; sustentável, justa e social”, comemora o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

O período entre os meses de julho e setembro é conhecido como temporada dos ventos, o que aumenta a possibilidade de que novos registros inéditos sejam verificados nas próximas semanas.

PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA NO CEARÁ

A geração de energia eólica corresponde a 46% da matriz energética do Ceará. A maior parte da produção é realizada em grandes usinas.

Legenda: Geração própria de energia eólica pode se tornar mais atrativa com redução dos preços dos equipamentos Foto: Thiago Gadelha

O Estado possui 100 parques eólicos que geram 2.577 MW de potência, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Há outros 72 empreendimentos, em construção ou obras não iniciadas, como capacidade contratada de 2.876MW.

O Ceará também é um dos estados com maior interesse para instalação de eólicas offshore - em alto mar. Há 26 empreendimentos esperando licenciamento do Ibama e regulamentação da geração, com promessa de gerar 64,9 GW dentro oceano.