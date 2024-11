Concurso TSE Unificado divulga consulta de locais de prova em novo edital; saiba como acessar

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou um novo edital com informações sobre a consulta dos locais de aplicação do concurso público TSE Unificado, que ocorrerá em 8 de dezembro. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (22).

A partir da próxima sexta (29), os candidatos poderão conferir os endereços específicos da prova no site da Cebraspe, que organiza o certame. Para acessar as informações, o participante terá que fornecer alguns dados pessoais solicitados pelo sistema.

O novo edital também informou os horários de aplicação das provas objetiva e discursiva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário. Confira abaixo:

Analista Judiciário

Abertura dos portões: 7h

Fechamento dos portões: 8h

Início das provas: 8h30

Duração das provas: 4h30

Técnico Judiciário

Abertura dos portões: 14h

Fechamento dos portões: 15h

Início das provas: 15h30

Duração das provas: 3h30

Instruções para o dia da prova

O documento publicado no DOU também traz um reforço aos participantes sobre o que levar ou não para o dia da prova. Os candidatos devem realizar o exame portando uma caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, junto do comprovante de inscrição e do documento de identidade com foto.

Será eliminado do concurso o participante que portar, durante a prova:

aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, gravadores, pen drive, mp3 player;

óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e borracha;

quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné e gorro;

qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas).

Relembre detalhes sobre o concurso

O TSE Unificado oferece, ao todo, 412 vagas distribuídas em 26 tribunais regionais eleitorais (TREs) do Brasil, incluindo o Ceará. Os cargos oferecidos pela Justiça Eleitoral são de nível superior e exigem formação em cursos específicos. Os salários variam entre R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78.

Além das provas objetivas e discursivas, será aplicado um teste de aptidão física de caráter eliminatório, para o cargo de técnico judiciário, da área administrativa e da especialidade "agente da polícia judicial". Também haverá uma prova de títulos.