Morreu o cantor e compositor Antônio Barros, 95, em João Pessoa (PB), neste domingo (6), por complicações causadas pelo Parkinson. Nascido em 1930 em Queimadas (PB), Antônio Barros começou a compor na década de 1950. Vinte anos depois, ele conheceu Mary Maciel Ribeiro, a Cecéu, com quem compôs clássicos da música brasileira.

Desde o começo do ano, ele enfrentava uma longa internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora das Neves, pelo estado avançado da doença de Parkinson.

Veja também É Hit Morre Zé Martins, referência na música caipira, aos 74 anos em São Paulo É Hit Simone Mendes passa por cirurgia em Fortaleza e anuncia pausa para recuperação; assista

O velório começará às 13h, e o sepultamento será às 17h, com local ainda a ser divulgado.

Autor de grandes clássicos do forró

Antônio Barros, acompanhado da esposa e também compositora Cecéu, é conhecido por vários hits de forró. Entre as canções mais famosas do casal estão clássicos como "É Proibido Cochilar", “Homem com H”, “Por Debaixo dos Panos”, “Bate Coração”, “Procurando Tu”, “Forró do Poeirão”, “Forró do Xenhenhém” e “Óia Eu Aqui de Novo”.

A obra do casal de cantores e compositores paraibanos Antônio Barros e Cecéu foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Estado da Paraíba. A lei com o reconhecimento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-PB) do dia 24 de junho de 2021, dia de São João

Nomes como Fagner, Elba Ramalho, Luiz Gonzaga e Gilberto Gil gravaram letras do paraibano. No período junino, "Brincadeira na Fogueira", "Naquele São João", "Por Debaixo Dos Panos", "Bate Coração", "Casamento Da Maria", "Sou O Estopim, "Amor Com Café", entre outras letras, são destaques.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias