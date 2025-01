Morre Zé Martins, referência na música caipira, aos 74 anos em São Paulo

O cantor Zé Martins morreu aos 74 anos, em Itapetininga (SP), na manhã desta sexta-feira (24). Ele era referência para a música caipira no interior de São Paulo. Atualmente, o músico fazia dupla com o filho e era autodidata. A causa da morte ainda não foi divulgada.

No Instagram, Bene Martins fez uma declaração ao pai. “Hoje eu perco meu pai, meu amigo, meu mestre, meu conselheiro, meu parceiro de cantoria, o motivo de muitas alegrias e vitórias na minha vida! Hoje eu perco o meu chão! Descanse em paz Pai, obrigado por tudo”.

Veja publicação completa:

O artista somava mais de 50 anos de carreira. Ele iniciou carreira musical em uma roda de violeiros promovida por uma rádio na cidade e, desde então, participou de inúmeros festivais.

No currículo, ele tinha de destaque de ser o maior vencedor do antigo festival Teddy Vieira "Nhô Bentico". Na carreira, ele gravou três CDs, dois com o parceiro anterior e um ao lado do filho.

O corpo de Zé Martins será velado na Rua São Vicente de Paula, 155, Centro, a partir das 15h desta sexta-feira. O sepultamento será no sábado (25), no Cemitério São João Batista, às 9h.