Juventude Digital abre vagas para oficinas gratuitas de tecnologia em Fortaleza

O Juventude Digital (JD) abriu 80 vagas para oficinas gratuitas de tecnologia em Fortaleza. As aulas serão realizadas entre 22 e 30 de novembro.

As oficinas são voltadas para temas como programação, marketing, tecnologia, hardware e jogos. Entre os tópicos que serão abordados há manutenção de computadores, introdução à programação, cibersegurança, edição de vídeos e negritude nos jogos digitais.

As formações acontecerão presencialmente na Casa da Cultura Digital (CCD), na Praia de Iracema.

COMO SE INSCREVER

Jovens de 15 a 29 anos, residentes em Fortaleza, preferencialmente egressos ou estudantes de escolas públicas e moradores de bairros com IDH baixo ou muito baixo, têm prioridade no processo seletivo.

Para se inscrever, basta acessar o portal do Juventude Digital e criar uma conta no Fortaleza Digital com endereço da Capital. Em seguida, é necessário selecionar a oficina desejada, clicar em “Pré-inscrição” e aguardar a confirmação de matrícula por e-mail e na área do aluno, no portal do JD.