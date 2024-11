Uece promove a 1ª fase do Vestibular de 2025.1 neste domingo (17); confira o horário

Os mais de 42 mil candidatos inscritos no Vestibular de 2025.1 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) farão a primeira fase do processo seletivo neste domingo (17), das 9h às 13h. Para vagas em Fortaleza, foram realizadas 28.571 inscrições, já para o Interior do Estado são 14.396 candidatos.

Pelo que informou a Comissão Executiva do Vestibular (CEV), divisão da Uece responsável por toda a seletiva, a primeira fase ocorre em um único dia.

Ela é constituída de uma prova de Conhecimentos Gerais, de múltipla escolha com quatro alternativas, composta de 85 questões valendo cada uma dois pontos, distribuídas em disciplinas de três áreas de conhecimentos: Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, e Linguagens e Códigos.

Ao todo, estão sendo ofertadas 2.850 vagas, das quais 1.274 são para os cursos da Capital cearense e 1.576 vagas para os cursos das unidades da Uece localizadas nos municípios de Aracati, Canindé, Crateús, Limoeiro do Norte, Iguatu, Itapipoca, Mombaça, Tauá, Quixadá e Quixeramobim.

A instituição de ensino recomenda que os candidatos cheguem ao local de prova com uma hora de antecedência no dia da avaliação — ou seja, às 8h. O cartão de informação do candidato, com os endereços e locais de prova, foram disponibilizados para consulta no site da CEV da Uece.

A 2ª fase acontecerá nos dias 15 e 16 de dezembro (domingo e segunda-feira), com a realização de quatro provas, sendo uma de Redação e três Específicas, de acordo com o curso de opção do candidato.