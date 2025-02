TJCE nomeia novos aprovados em concurso para área judiciária; confira resultado

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) nomeou quatro aprovados em um concurso público realizado em 2023. A decisão foi publicada na última terça-feira (25) por meio de uma portaria do Diário da Justiça Eletrônico Administrativo (DJEA).

Os candidatos irão assumir as vagas do cargo de Técnico Judiciário – Área Judiciária. Confira quem foi chamado:

Ampla concorrência

Bruna Vieira de Miranda

Raylson Loiola Barbosa

Diego Gomes de Moura

Candidatos com deficiência

Eraldo Lima Junior

Com relação à Área Administrativa, o TJCE nomeou outros candidatos no dia 19 de fevereiro. No total, 497 servidores foram efetivados desde a publicação dos resultados finais do concurso, em agosto de 2023. Segundo o Tribunal, o motivo das novas contratações se deve à baixa de pessoal qualificado nas unidades da Capital e interior.

