Concurso TJCE: portaria inclui novas vagas para áreas de níveis médio e superior

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) publicou uma portaria nessa terça-feira (1º) para incluir novos cargos nos próximos concursos públicos do órgão. Foram oficializados, para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva, profissionais das áreas de Contabilidade, Serviço Social e Psicologia.

Além desses cargos, o presidente do TJCE, Abelardo Benevides Moraes, ressaltou, no documento, a necessidade de expandir os cargos previstos para concurso para as seguintes áreas:

Judiciário;

Engenharia Civil;

Tecnologia da Informação.

Outra mudança registrada no Diário da Justiça Eletrônico diz respeito à comissão do novo concurso, que, agora, será formada por:

Desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra, presidente;

Juíza de Direito Fátima Maria Rosa Mendonça, membro;

Secretário de Gestão de Pessoas, Felipe de Albuquerque Mourão, membro;

Servidor Victor Alves Dias, membro;

Servidora Anita Maria da Silva, membro;

Servidora Giovana Augusta Brasileiro Lobo, membro;

Servidor Francisco Clávio Saraiva Nunes, membro.

Último concurso

O último concurso do TJCE foi realizado no ano passado e oferecia 50 vagas para o cargo de técnico judiciário com especialização nas áreas judiciária e administrativa. A remuneração era de até R$ 13,6 mil.