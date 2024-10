Escola de Gastronomia Social tem 260 vagas abertas para cursos gratuitos em outubro; confira

A Escola de Gastronomia Social do Ceará tem 260 vagas abertas para oito cursos gratuitos neste mês de outubro. Interessados devem se inscrever no site do equipamento até as 17 horas desta quarta-feira (2), para o ciclo 1, e entre os próximos dias 15 e 16, de 9h às 17h, para o ciclo 2.

Os cursos do ciclo 1 são: "Culinária com Técnica de Congelamento" (online/tarde); "Comida de Rua: pratos regionais" (presencial/noite); "Tortas Doces e Salgadas" (presencial/noite), e "Panificação Tradicional Nordestina" (presencial/noite).

Já no ciclo 2, serão ofertados os cursos: "Comida de Rua: espetinhos e acompanhamentos" (online/tarde); "Boteco: petiscos e entradas" (presencial/noite); "Brigaderia" (presencial/noite), e "Croissant: doces e salgados" (presencial/noite).

O resultado de cada ciclo deve ser divulgado no site e nas redes sociais da escola nos dias 4 de outubro, para o ciclo 1, e 18 de outubro, para o ciclo 2.

Inscrições

Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam ter a partir de 17 anos completos, disponibilidade para participar das aulas no período da tarde, entre 13h30 e 17h, ou no período da noite, entre 18h30 e 21h. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, conforme critérios estabelecidos pela instituição.

Os selecionados serão contatados via WhatsApp.

>> Veja o manual de inscrição

"Esses cursos de curta duração, realizados mensalmente, incentivam a reflexão sobre a cadeia produtiva de alimentos e valorizam os conhecimentos e recursos locais. Além disso, ajudam a desenvolver habilidades fundamentais para empreender ou atuar no mercado de trabalho", ressalta a superintendente da escola, Selene Penaforte.

Serviço

Inscrições para os cursos básicos de outubro de 2024

Ciclo 1: até esta quarta-feira (2), às 17h

Resultado: 4/10

Início das aulas: 7/10 a 11/10

Ciclo 2: das 9h do dia 15 às 17h do dia 16

Resultado: 18/10

Início das aulas: 21/10 a 25/10

Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco

Endereço: Rua Manuel Dias Branco, 80, Cais do Porto

Mais informações: www.gastronomiasocial.org.br ou @escolagastronomiasocial

E-mail: coordenacaopedagogica.gastronomiasocial@idm.org.br

WhatsApp: (85) 99295-6179 ou (85) 9 9295-2122