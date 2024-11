Prefeitura de Salitre, no CE, tem concurso público com 251 vagas e salários de até R$ 10 mil; edital

A Prefeitura de Salitre, no Interior do Ceará, abriu edital de concurso público com cargos para secretarias municipais. Ao todo, são 251 vagas imediatas e outras 446 para formação de cadastro reserva. Os salários vão de R$ 1.412 até R$ 10 mil.

O edital foi publicado nesta terça-feira (12), por meio da Universidade Patativa do Assaré (UPA). Os interessados podem se inscrever no site da instituição a partir das 9h desta quinta-feira (14) até as 23h59 do dia 24 de novembro.

As vagas estão dispostas para diversos cargos como analista ambiental, agente de saúde, técnico de enfermagem, médico, enfermeiro, dentista, motorista, professor, psicólogo, gari, zelador, mestre de obras e recepcionista, por exemplo. Eles serão alocados em secretarias geridas pela Prefeitura, entre elas:

Secretaria de Educação;

Secretaria de Saúde;

Secretaria de Desenvolvimento Agrário;

Secretaria de Administração, Finanças e Governo;

Secretaria de Proteção Ambiental e Direitos Humanos;

Secretaria de Obras e Serviços Públicos;

Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer;

Gabinete do Prefeito.

Veja também Papo Carreira Inscrições para concurso da UFC, com salários de até R$ 4,5 mil, terminam nesta quarta-feira (13) Papo Carreira Concurso dos Correios: veja o que estudar e matérias para o cargo de agente

O candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o nível de escolaridade. São R$ 80 para quem possuir o Fundamental completo, R$ 120 para Ensino Médio e R$ 150 para Ensino Superior.

Cronograma do concurso

A avaliação dos candidatos será feita por meio de uma prova objetiva, etapa única, prevista para acontecer dia 8 de dezembro. Ao todo serão 30 questões de múltipla escolha dividida em três eixos temáticos: Língua portuguesa, conhecimentos gerais e específicos. Os locais das provas serão divulgados no cartão de inscrição dos participantes a partir do dia 4 de dezembro.

O resultado preliminar do certame será divulgado no mesmo endereço eletrônico da inscrição no dia 14 de dezembro. Já a versão final vai ser divulgada no dia 23 do mesmo mês. A posse dos concursados deve acontecer no início de 2025.

*Estagiário sob supervisão do editor Felipe Mesquita