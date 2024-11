Concurso dos Correios: veja o que estudar e matérias para o cargo de agente

O novo concurso público dos Correios oferta mais de 3,5 mil vagas imediatas em todo o País, sendo a maioria delas, totalizando 3.099, para o cargo de agente de correios, popularmente conhecido como carteiro.

O salário inicial do cargo é de R$ 2.429,26 e inclui vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400. Dessa forma, o rendimento mensal pode somar R$ 3.829,26.

As provas devem acontecer no dia 15 de dezembro em todas as regiões do Brasil, contemplando todos os estados e o Distrito Federal. Para o cargo, as provas serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões de múltipla escolha.

O concurso registrou 1,7 milhão de inscritos, superando em 55% o número de inscritos registrados no último certame da Estatal, em 2011. Dessa forma, a concorrência para o cargo de carteiro é de 484,02 candidatos por vaga.

Veja também Papo Carreira O que faz um agente dos correios? Veja detalhes da vaga oferecida em concurso Papo Carreira O que faz um arquivista dos Correios? Confira detalhes da vaga de concurso público

O que estudar?

Os candidatos serão avaliados em provas de língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta ética e integridade. Segundo o edital, cada questão conterá quatro alternativas e apenas uma correta.

A banca responsável pelo certame é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que, segundo avalia o professor Eduardo Cambuy, do Gran Concursos, é uma banca "intermediária", sem grande nível de dificuldade e com assuntos mais objetivos.

"É uma banca que não aplica nas suas questões tópicos mais discutíveis, é mais básica, tem uma tendência a não ter questões anuladas ou objeto de recursos e é bem tranquila em relação ao conteúdo que se cobra", avalia.

Conforme o professor, as disciplinas de português e matemática correspondem a 75% de pontos na prova, o que demanda dos candidatos um foco maior.

"Se formos destacar três assuntos de português, por exemplo, parte de pontuação é muito cobrada pela IBFC, a parte de concordância, que vai envolver a parte de sintaxe, período, e, claro, a parte de interpretação de textos. Redação oficial focaria com uma coisa à parte que também devemos ter questões ali, e dentro de redações oficiais possivelmente aspectos fundamentais, os padrões da redação oficial", destaca.

Em razão do cargo de agente envolver cobrança, o professor acredita que na prova de matemática haverá tópicos como porcentagem, juros simples, desconto simples, capital, taxa e montante.

"Informática eu indicaria principalmente questões de segurança, como um programa de segurança, antivírus, os próprios vírus, tipos de vírus. As ferramentas em si de texto, Excel, Office, elas são até básicas, então elas caem. Mas, objeto de estudo, só por meio de questões, porque é um estudo muito mais prático do que teórico", explica.

Em relação a conhecimentos gerais, Eduardo Cambuy afirma que, observando o edital, os tópicos relacionados a cartografia devem ser as mais importantes e objeto de destaque pelos candidatos.

"O resto é mais marginal, você entender aspectos de ambientes físicos, clima, Brasil, aspecto agrário... Mas a parte cartográfica, que é o primeiro item do edital, é a mais relevante. Já no código de ética, como ele é pequenininho, ele é curto, além de priorizar, tem que estudar inteiro", orienta o professor.

Legenda: As provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório terão 50 questões de múltipla escolha Foto: Shutterstock

Disciplinas e pontuação

As questões das provas objetivas para o cargo de agente dos correios serão distribuídas entre as cinco disciplinas previstas no edital, sendo 15 questões de língua portuguesa, 10 de Matemática, 10 de Informática, 10 de Conhecimentos Gerais e 5 de Código de Conduta Ética e Integridade.

As provas valem 60 pontos no máximo, e o mínimo exigido para que o candidato não seja eliminado é de 30 pontos, considerando também que existe um número de acertos mínimos por disciplina.

De acordo com o edital do certame, o conteúdo programático de estudos para o cargo de agente dos correios (nível médio) é dividido da seguinte forma:

Português:

Compreensão e interpretação de textos.

Tipologia textual.

Ortografia oficial.

Acentuação gráfica.

Emprego das classes de palavras.

Emprego do sinal indicativo de crase.

Sintaxe da oração e do período.

Pontuação.

Concordância nominal e verbal.

Regência nominal e verbal.

Significação das palavras.

Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e concordância dos pronomes de tratamento

Matemática:

Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas.

Números racionais: operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações na forma fracionária e decimal.

Números e grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples e composta.

Porcentagem.

Juros e desconto simples (juro, capital, tempo, taxa e montante).

Funções do 1º e 2º graus: problemas.

Sistema de medidas: decimais e não decimais.

Sistema monetário brasileiro: problemas.

Noções de Informática:

Internet e aplicativos.

Ferramentas de busca.

Navegadores (browser).

Sistema operacional e software.

Correios eletrônicos.

Programa antivírus e Firewall.

Editores de apresentação.

Editores de planilhas.

Editores de texto.

Extensão de arquivo.

Teclas de atalho.

Pacote Microsoft Office

Conhecimentos Gerais:

Noções básicas de cartografia. 1.1. Orientação: pontos cardeais. 1.2. Localização: coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude. 1.3. Representação: leitura, escala, legendas e convenções.

Aspectos físicos do Brasil e meio ambiente no Brasil (grandes domínios de clima, vegetação, relevo e hidrografia e ecossistemas).

Organização do espaço agrário: atividades econômicas, modernização e conflitos; organização do espaço urbano: atividades econômicas, emprego e pobreza; rede urbana e regiões metropolitanas.

Dinâmica da população brasileira: fluxos migratórios, áreas de crescimento e de perda populacional.

Formação territorial e divisão político-administrativa (organização federativa).

Código de Conduta Ética e Integridade:

Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios de 7/10/2021, disponível neste link.

Veja também Papo Carreira Como estudar legislação para concurso público? Veja dicas e leis mais cobradas Papo Carreira Como estudar para concurso público sozinho? Especialistas listam dicas práticas de como se organizar

Vagas no Ceará

O concurso dos Correios tem 94 vagas para cargos de nível médio e superior com postos de trabalho no Ceará. A maioria das oportunidades são para carteiros em Fortaleza (60).

Advogado - 2 vagas (Fortaleza)

Analista de Sistemas - Suporte Sistemas - 1 vaga (Fortaleza)

Arquiteto - 1 vaga (Fortaleza)

Engenharia civil - 2 vagas (Fortaleza)

Engenharia elétrica - 2 vagas (Fortaleza)

Engenharia mecânica - 2 vagas (Fortaleza)

Carteiro - 60 vagas (Fortaleza)

Carteiro - 24 vagas (Juazeiro do Norte)

*Eduardo Cambuy é professor de língua portuguesa e redação, e mentor do Gran Concursos.