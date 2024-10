O que faz um arquivista dos Correios? Confira detalhes da vaga de concurso público

O novo concurso público dos Correios oferta 3.511 vagas imediatas na estatal em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, com salários iniciais de até R$ 6,8 mil. Além do salário mensal, o concursado terá vale-alimentação/refeição, vale-transporte, auxílio-creche ou auxílio babá, plano de previdência complementar e plano de saúde.

Do total de vagas, 411 são de nível superior para o cargo de analista de sistemas, distribuídas em diversas especialidades, entre elas a de arquivista.

Para esta vaga, é exigido diploma de curso de graduação em Arquivologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação, além de Registro Profissional no órgão competente.

O que faz um arquivista dos correios?

Conforme edital do concurso, o arquivista dos correios possui as seguintes atribuições na rotina de trabalho:

Desenvolver, coordenar, planejar, implantar, orientar, executar, monitorar, manter e avaliar os processos de sua área de atuação, de acordo com as normas e procedimentos em vigor; Assessorar gestores em assuntos técnicos referentes à sua área de atuação; Padronizar, normatizar e regulamentar os processos de sua área de atuação; Analisar e elaborar pareceres técnicos e relatórios referentes a projetos de sua área, incluindo projeções

e impacto no negócio; Apoiar a execução dos trabalhos de equipe, esclarecendo dúvidas e informando sobre

alterações introduzidas em procedimentos, normas e instruções em vigor; Orientar estagiários em sua área de atuação; Desenvolver, coordenar, analisar e orientar estudos, pesquisas, projetos e sistemas que visem à melhoria contínua

dos processos; Avaliar o impacto e atuar na melhoria dos processos de sua área junto às áreas clientes e fornecedoras; Acompanhar práticas de mercado com proposição de soluções aplicáveis aos processos; Traduzir e revisar textos literários, técnicos ou científicos, consultando dicionário e outras fontes de informação, possibilitando leitura e entendimento pelos usuários; Participar de seminários, reuniões e outros eventos em que o conhecimento de idiomas estrangeiros se faça necessário, atuando na condição de intérprete.

Fases do concurso

As inscrições no concurso devem ser realizadas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) até as 23h do próximo dia 28 de outubro. A taxa é de R$ 39,80 (nível médio) e R$ 42 (superior).

O concurso terá provas objetiva e discursiva de caráter eliminatório e classificatório; pré-admissional, constituída de comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

Os cargos de agente de correios terão provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões. Já para analista de correios, serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório, além de prova discursiva com redação de até 30 linhas.

As provas devem acontecer no dia 15 de dezembro em todas as regiões do Brasil, contemplando todos os estados e o Distrito Federal, podendo abranger até 306 localidades.