Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Bandeira do Brasil tremulando ao vento sob céu azul, simbolizando orgulho nacional e patriotismo brasileiro.

Ceará

Veja o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro, em Fortaleza

Na Capital, serviços como Enel e Correios não funcionarão por conta da data

Redação 05 de Setembro de 2025
Presidente dos Correios

País

Presidente dos Correios renuncia ao cargo após prejuízo bilionário e pressão política

O gestor teria deixado a carta de renúncia no Palácio do Planalto

Redação 04 de Julho de 2025
Agência dos Correios

Negócios

Fraude no INSS: beneficiários já podem contestar descontos indevidos nos Correios

A iniciativa amplia a rede de atendimento presencial aos beneficiários a partir desta sexta-feira (30)

Redação 30 de Maio de 2025
Concurso Correios

Papo Carreira

Resultado final do Concurso dos Correios é divulgado pela IBFC; saiba como acessar

A seleção vai preencher 3.511 vagas imediatas, com salários iniciais de até R$ 6,8 mil

Redação 14 de Abril de 2025
Multidão animada durante o carnaval na praia de Fortaleza, com pessoas fantasiadas e bandeiras, em um ambiente festivo e alegre.

Ceará

Carnaval 2025: confira o que abre e fecha entre os dias 1º e 5 de março em Fortaleza

Embora seja uma tradição no País, o Carnaval não é considerado feriado pela lei

Redação 28 de Fevereiro de 2025
Imagem da entrada da agência dos Correios, com o logotipo visível, mostrando um ambiente comercial em um dia comum.

Negócios

Feirão Serasa Limpa Nome terá atendimento presencial em agências dos Correios a partir desta segunda-feira (24)

Consumidores podem consultar e negociar dívidas gratuitamente nos Correios até 31 de março

Redação 24 de Fevereiro de 2025
Agência dos Correios

Papo Carreira

Concurso dos Correios: resultado preliminar para vaga de analista é divulgado

Interessados poderão entrar com recurso até a quinta-feira (13)

Redação 12 de Fevereiro de 2025
Correios

Papo Carreira

Concurso dos Correios: resultado preliminar para cargo de analista é divulgado

Candidatos podem acessar resultado de forma individual no site da banca organizadora

Redação 24 de Janeiro de 2025
Correios

Papo Carreira

Concurso dos Correios: resultado preliminar de prova objetiva é divulgado

Foi divulgado o resultado para o cargo de Agente de Correios - Carteiro

Redação 17 de Janeiro de 2025
fachada dos correios na Bahia

Papo Carreira

Resultado do Concurso dos Correios será divulgado nesta sexta-feira (17), diz estatal

Informação foi repassada ao portal G1. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas fizeram as provas do concurso

Redação 16 de Janeiro de 2025
1 2 3