Carnaval 2025: confira o que abre e fecha entre os dias 1º e 5 de março em Fortaleza

O Carnaval de 2025 trará mudanças nos horários de funcionamento de diversos serviços e estabelecimentos em Fortaleza e outras cidades do Ceará. Embora seja uma tradição no País, o Carnaval não é considerado feriado legal em Fortaleza, permitindo que estabelecimentos determinem seus próprios horários de funcionamento.

Por isso, o Diário do Nordeste reuniu os horários de funcionamento de alguns dos principais estabelecimentos e serviços de Fortaleza e outras cidades do Ceará entre os dias 1º e 5 de março.

Comércio e Shoppings

O comércio de Fortaleza terá funcionamento especial, conforme informado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL) Fortaleza. No sábado (01) e na Quarta-Feira de Cinzas (05), as lojas de rua e do Centro abrirão das 8h às 17h. De domingo (2) a terça-feira (4), a abertura das lojas será facultativa, dependendo de acordos com o Sindicato dos Comerciários. A CDL recomenda que os consumidores verifiquem previamente o funcionamento das lojas antes de realizarem suas compras.

Nos shoppings, os horários variam conforme a unidade, tanto em Fortaleza, como em outras cidades. O RioMar terá funcionamento facultativo para lojas e quiosques, enquanto as praças de alimentação e lazer abrirão normalmente, com programação carnavalesca especial. Nos shoppings da Rede Ancar, como North Shopping Fortaleza e Via Sul Shopping, as lojas estarão fechadas de domingo a terça-feira, mas as praças de alimentação e lazer seguirão funcionando, com horários estendidos.

O Shopping Iguatemi Bosque terá funcionamento facultativo de lojas e quiosques nos dias 2 a 4 de março, das 13h às 21h. As praças de alimentação abrirão das 11h às 22h, restaurantes das 11h30 às 23h, e os supermercados operarão das 7h às 22h. O cinema, áreas de lazer e farmácias funcionarão a partir das 13h. Algumas lojas confirmaram abertura, como Americanas, Riachuelo, C&A, Renner e Pão de Açúcar.

O Shopping Parangaba terá horários diferenciados de 1º a 5 de março. Grandes lojas como Riachuelo, C&A, Lê Biscuit, Renner e Americanas abrirão todos os dias, variando entre 10h e 22h no sábado e quarta-feira, e das 13h às 21h nos demais dias. Lojas e quiosques funcionarão facultativamente de domingo a terça, das 13h às 21h, conforme acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas). A praça de alimentação abrirá das 10h às 22h no sábado e quarta-feira e das 11h às 22h nos outros dias. O setor de lazer seguirá os mesmos horários das lojas principais. A academia terá horários reduzidos, enquanto cinema, Cagece e lotérica seguirão seus próprios cronogramas. O VaptVupt reabrirá na quarta-feira (05) às 13h.

O Grand Shopping Messejana terá funcionamento especial. A praça de alimentação e as opções de lazer estarão abertas todos os dias, mas lojas e quiosques terão horários diferenciados. Nos dias 2 a 4 de março, a abertura será facultativa, com algumas operações confirmadas, como Lojas Americanas, Pague Menos e Le Biscuit. No dia 5, a reabertura será normal, com funcionamento das 10h às 22h.

O Terrazo Shopping, no Eusébio, anunciou que as lojas funcionarão de forma facultativa, enquanto a praça de alimentação e lazer terão horários especiais. Já o Supermercado Guará operará normalmente, das 7h às 22h, durante todo o período.

O complexo de moda Giga Mall também terá horários especiais de funcionamento durante o Carnaval 2025. No sábado, 1º de março, as lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer funcionarão normalmente, das 9h às 19h. De domingo até quarta-feira, o shopping estará fechado. O funcionamento normal será retomado na quinta-feira, 6 de março. Outro complexo do atacado de Fortaleza, o Centro Fashion funcionará normalmente no sábado (01), das 9h às 19h, mas estará fechado de domingo a quarta-feira, retomando suas atividades na quinta-feira (06), com funcionamento das 9h às 19h.

Serviços Públicos e Essenciais

O Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Ceará (Sincofarma) informou que farmácias poderão operar normalmente durante o Carnaval, sem obrigatoriedade de fechamento. Caso os empregadores decidam liberar os funcionários, os dias serão remunerados sem necessidade de compensação, conforme as convenções coletivas.

Os Correios suspenderão o atendimento em suas agências nos dias 3 e 4 de março, retomando na quarta-feira (5), a partir das 12h. Na sexta-feira (28) e no sábado (01), o funcionamento será normal. Durante o período de suspensão, clientes poderão utilizar os canais de atendimento digital, como telefone, chat e WhatsApp, que funcionam 24 horas.

A Enel Ceará declarou ter preparado uma operação especial para o período, com reforço de equipes em pontos estratégicos do estado para garantir o fornecimento de energia. As lojas de atendimento da companhia estarão fechadas entre 1º e 4 de março, reabrindo na quarta-feira (5), às 12h. A Enel também reforçou orientações de segurança sobre o uso da rede elétrica no Carnaval.

A Cagece funcionará em regime de plantão durante o Carnaval para atendimento e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior. As lojas e núcleos de atendimento estarão fechados, retomando as atividades presenciais na quarta-feira (05), às 12h. A companhia orienta que clientes que necessitem de suporte utilizem a Central de Atendimento (0800.275.0195), o Cagece App (disponível para Android e iOS) ou a assistente virtual Gesse, no portal da empresa.

