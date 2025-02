Carnaval em Fortaleza deve ter chuvas intensas e ondas acima de 3 metros

O Carnaval em Fortaleza deve ser marcado por chuvas intensas e maré alta com ondas que ultrapassam os três metros. É o que apontam previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e da Tábua das Marés 2025 do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM).

Dados do CHM, tendo como base a Praia do Mucuripe, indicam que a maré deve chegar ao nível máximo de 3,22m por volta das 17h08 desta sexta-feira (28). Já no sábado (1º), dois horários devem registrar ondas acima dos três metros: 5h36 (3,08m) e 17h53 (3,22m).

A tendência também segue no domingo e na segunda-feira de Carnaval, que registram maré alta de 3,11m (18h38) e 3m (7h01), respectivamente. Por sua vez, o nível da maré mais alta de terça-feira (4) não deve passar de 2,82m.

CHUVAS INTENSAS

Já o INMET indica “muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas” para os próximos dias na Capital cearense. A previsão é válida para sábado, domingo e segunda-feira de Carnaval.

A presença de chuvas e trovoadas em algumas regiões do Ceará é confirmada em previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para os próximos dias. O órgão separa o informe por turnos, da seguinte forma:

Sexta-feira, 28/02/2025

Madrugada : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas em todas as macrorregiões.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas em todas as macrorregiões. Manhã : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba, e chuvas isoladas na Jaguaribana e no Cariri.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba, e chuvas isoladas na Jaguaribana e no Cariri. Tarde : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas no Litoral Norte, chuvas isoladas no centro-norte do CE, e sem chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas no Litoral Norte, chuvas isoladas no centro-norte do CE, e sem chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. Noite: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas no Cariri, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Ibiapaba, e baixa possibilidade de chuva isolada no Sertão Central e Inhamuns e Maciço de Baturité.

Sábado, 01/03/2025