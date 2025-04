Novo centro automotivo Gerardo Bastos é inaugurado no Centro de Fortaleza

A Gerardo Bastos, tradicional referência no setor automotivo com 57 anos de mercado, anuncia a inauguração de sua mais nova unidade em Fortaleza. Estrategicamente localizada nas proximidades do Mercado São Sebastião, um ponto de grande circulação e referência popular na cidade, a loja visa facilitar o acesso de seus clientes a uma ampla gama de peças e serviços automotivos com a qualidade e confiança que a marca oferece.

Segundo Caio Santos, gerente geral de varejo da Gerardo Bastos, esta nova unidade representa um passo importante. “A localização é super privilegiada, porque ela está inserida na bifurcação de duas vias com acesso direto a Fortaleza. Está de frente pro Mercado São Sebastião, que é ponto comercial consolidado na cidade. Então, a ideia da loja é atrair ao máximo todos os veículos passantes, oferecendo uma comodidade maior à tamanha vazão do entorno”, aponta.

O espaço é um Pirelli Performance Center, evidenciando a força da colaboração e a expertise da Gerardo Bastos como Revendedora Oficial Pirelli em Fortaleza e Região Metropolitana. Toda a linha de pneus Pirelli está disponível na nova unidade, com a garantia de qualidade e desempenho reconhecidos mundialmente.

Para celebrar a inauguração, a Gerardo Bastos lança campanhas promocionais. A primeira promete cobrir qualquer oferta da concorrência em peças e serviços automotivos e a segunda oferece preços especiais em pneus para veículos SUV, proporcionando condições exclusivas para garantir a segurança e o desempenho do veículo com pneus de alta qualidade.

“A ideia da campanha ‘Cobrimos qualquer oferta’ é mostrar que, por mais que a Gerardo Bastos seja referência no setor automotivo, com prestígio e infraestrutura de grande porte, nós queremos mostrar para o consumidor final que temos produtos e serviços para todos os cidadãos cearenses, seja de baixa, de média ou de alta renda. Então, de maneira geral, a nossa ideia principal é mostrar flexibilidade e atendimento personalizado ao cliente”, afirma Caio Santos.

Para Caio, a expectativa em relação à expansão da GB em Fortaleza com a inauguração da unidade prioriza uma grande renovação da marca. “Somos uma empresa de 57 anos de mercado, então é muito importante mostrar para as novas gerações, para o filho do nosso antigo cliente, que nós continuamos ativos e fortemente inseridos no mercado”, finaliza.

Mais informações

Endereço da nova unidade: Rua Meton de Alencar, 1807 - Centro

WhatsApp: (85) 99192.2307

Instagram: @grupogerardobastos