Todas as cidades do CE devem ter chuvas intensas e ventos de até 60 km/h até sexta (28); veja previsão

O primeiro mês da quadra chuvosa deve chegar ao fim com precipitações e ventos intensos em todo o Ceará. As condições geram aviso de perigo potencial, e são válidas entre 9h30 desta quinta (27) e 10h de sexta-feira (28), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nas localidades, o acumulado de chuvas pode chegar a 50 milímetros por dia, associado a rajadas de vento com velocidade entre 40 e 60 km/h. Todos os municípios cearenses estão sob o aviso amarelo do Inmet, e apenas uma pequena porção de território no extremo sul do Estado não é abarcada.

Onde há aviso de “perigo potencial” causado pelas condições meteorológicas, o Inmet aponta que há “baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”.

Por isso, o órgão lista orientações à população:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão do tempo para o Ceará

A presença de chuvas e trovoadas em algumas regiões do Ceará é confirmada em previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O órgão separa o informe por turnos, confira:

Quinta-feira, 27/02/2025

Manhã : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Sertão Central e Inhamuns, e chuvas isoladas nas demais macrorregiões.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Sertão Central e Inhamuns, e chuvas isoladas nas demais macrorregiões. Tarde : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas no Litoral Norte, Litoral do Pecém, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana, chuvas passageiras no Litoral de Fortaleza e alta possibilidade de chuva no sul do Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas no Litoral Norte, Litoral do Pecém, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana, chuvas passageiras no Litoral de Fortaleza e alta possibilidade de chuva no sul do Sertão Central e Inhamuns e Cariri. Noite: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas na Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri, e chuva nas demais macrorregiões.

Sexta-feira, 28/02/2025

Madrugada : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas em todas as macrorregiões.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas em todas as macrorregiões. Manhã : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba, e chuvas isoladas na Jaguaribana e no Cariri.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba, e chuvas isoladas na Jaguaribana e no Cariri. Tarde : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas no Litoral Norte, chuvas isoladas no centro-norte do CE, e sem chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas no Litoral Norte, chuvas isoladas no centro-norte do CE, e sem chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. Noite: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas no Cariri, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Ibiapaba, e baixa possibilidade de chuva isolada no Sertão Central e Inhamuns e Maciço de Baturité.

Sábado, 01/03/2025