Casa de vereador é alvejada a tiros por criminosos no Interior do Ceará

A casa do vereador por Barroquinha, Júnior Magalhães (PSD), e a residência vizinha, da irmã dele, foram alvejadas a tiros por dois criminosos, na madrugada desta terça-feira (15). Ninguém ficou ferido. O político denunciou a ação criminosa nas redes sociais. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga o caso.

Júnior Magalhães relatou, nas redes sociais, que, "por volta de 0h25, sofri um atentado na minha casa e da minha irmã. Dois elementos armados e encapuzados chegaram aqui na frente das nossas casas e dispararam 10 tiros, esse foi o total que a gente contou até agora. Já entramos em contato com as autoridades, a Polícia Militar esteve presente".

"Espero eu que não seja motivo de intimidação, por ser um (membro do) Legislativo do Município", disse Magalhães, que mostrou os projéteis das armas e os danos causados às residências dele e da irmã, com os tiros. "Quero deixar aqui meu repúdio a esse ato violento, que sofreu eu e minha família", completou.

Veja o vídeo do vereador:

O vereador também denunciou a ação criminosa na sessão ordinária da Câmara Municipal de Barroquinha, na manhã desta terça-feira (15). "Se eles procuraram uma pessoa para frear, procuraram a pessoa errada. Agora que eu vou trabalhar mesmo! Você vê sua mãe, irmã e mulher desesperadas... tiros disparados, sem saber o que está acontecendo. Espero eu que não seja motivação política", ressaltou.

Linhas de investigação do atentado

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias de um crime, ocorrido na madrugada desta terça-feira (15), em Barroquinha, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado".

"Conforme informações policiais, os suspeitos teriam efetuado disparos de arma de fogo contra duas residências situadas na sede do município. Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou buscas no intuito de capturar os suspeitos", afirmou a SSPDS.

Segundo a Pasta, "o caso é investigado pela Delegacia de Chaval. Imagens de câmeras de segurança subsidiam a apuração policial e oitivas e diligências seguem em andamento no intuito de identificar e capturar os suspeitos".

A reportagem apurou, com fonte da Polícia, que há a suspeita de que a ação criminosa seja uma retaliação a um homicídio ocorrido por atropelamento, em Barroquinha, em dezembro do ano passado, que tem um sobrinho do vereador Júnior Magalhães como suspeito. A Polícia Civil também investiga se há motivação política.

Questionado sobre a suspeita de que o ataque criminoso às residências da família seria uma retaliação ao homicídio ocorrido em dezembro, o vereador Júnior Magalhães disse ao Diário do Nordeste que "não acredito muito, não. Eles utilizaram isso para tirarem o foco político. Já vai para quatro meses do ocorrido, e nada disso tinha acontecido".

O sobrinho do vereador é considerado foragido da Justiça, pois está com mandado de prisão em aberto. "Não tenho o que opinar, a Justiça tem que prevalecer nesses casos. Mas a prisão foi decretada sem o rapaz (sobrinho) ter a oportunidade de se defender", alegou Magalhães.

O parlamentar também disse que nunca recebeu ameaças. "Estamos muito abalados, com um ato terrorista desses. As crianças ficaram apavoradas. Eu já estava dormindo. Ao ouvir os tiros, a primeira coisa que senti foi desespero. Tentei tranquilizar minha esposa e minha irmã, não deixar que saísse ninguém de casa", relatou.

"Queria agradecer à Polícia Civil e à Polícia Militar, que estão de prontidão na busca pelos criminosos. Parece que já identificaram um suspeito", revelou o vereador.

Prefeito expressa solidariedade

O prefeito de Barroquinhas, Jaime Veras (PSD), publicou nota em que expressa "profunda solidariedade ao vereador Júnior Magalhães e familiares, após o lamentável atentado ocorrido em sua residência nesta madrugada. Este ato de violência é inaceitável e atinge não apenas o vereador, mas todo nosso município, que merece viver em um ambiente seguro e pacífico".

"É fundamental que todos nós nos unamos contra esse tipo de agressão, que busca silenciar aqueles que se dedicam ao serviço público e à luta por melhorias para a nossa cidade. Estou ao lado do vereador neste momento difícil, e espero que as autoridades competentes atuem com rapidez e eficácia para garantir a segurança de todos os cidadãos e identificar os responsáveis por esse crime. Estamos juntos, meu amigo!", completou o prefeito.