Empresário executado na saída de padaria estava em Fortaleza para reuniões

O empresário Vinícius Cunha Batista, executado na saída de uma padaria na manhã desta quarta-feira (30), estava em Fortaleza participando de reuniões. O Diário do Nordeste conversou com uma pessoa próxima da vítima (identidade preservada), que afirmou que no momento do crime Vinícius não estava acompanhado das filhas e esposa.

A fonte disse à reportagem não ter conhecimento de que a vítima vinha sendo ameaçada: "ele era um pai de família, cristão, ajudava muitas pessoas e sem envolvimento em coisa errada na região".

Vinícius, que completou 47 anos nesta quarta, morava em Limoeiro do Norte, mas também mantinha endereço em Fortaleza. Além de sócio-proprietário do Sistema Uirapuru de Comunicação, ele também era sócio-diretor da Provale Energia e Grupo Reluz, com sede em Limoeiro do Norte.

Segundo a fonte, as empresas de energia de Vinícius costumavam concorrer em processos licitatórios em prefeituras no Interior do Estado, no ramo de iluminação pública.

Até a publicação desta matéria não havia informações confirmadas sobre o que motivou o crime e quem são os suspeitos.

DINÂMICA DO CRIME

Testemunhas disseram ter ouvido pelo menos cinco disparos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele morreu na rua, ao lado da caminhonete que dirigia, no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante.

Um vídeo que circula nas redes mostra o corpo da vítima ao lado do carro dele, uma caminhonete na cor branca.

O crime aconteceu na Rua Professor Juca Fontenelle. No local foram encontradas munições calibre 380.

Legenda: O corpo da vítima estava ao lado do carro dela Foto: Reprodução

A SSPDS informa que as equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram acionadas e realizaram diligências no local.

"O DHPP está a cargo dos trabalhos investigativos com o objetivo de elucidar os fatos acerca do caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime", disse a Pasta.

LUTO

A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert) emitiu nota de pesar sobre a morte do empresário proprietário da Rádio Uirapuru Jaguaribana – FM 100,7 Mhz e Diretor Regional da Acert da região do Vale do Jaguaribe.

"Vinícius era reconhecido por sua atuação no setor de radiodifusão do interior do Ceará. Natural de Ibicuitinga e residente em Limoeiro do Norte, construiu, aos 47 anos, uma trajetória marcada pelo compromisso com a comunicação responsável, pela conduta ética e pelo respeito nas relações com colegas, parceiros e a comunidade", disse a Associação.

"Sua partida prematura, em circunstâncias trágicas e violentas, gerou profunda comoção entre familiares, amigos, profissionais da radiodifusão e os meios de comunicação em geral. A ACERT lamenta profundamente essa perda irreparável e confia na atuação firme e célere das autoridades competentes para o pleno esclarecimento dos fatos. Vinícius Cunha Batista deixa familiares e entes queridos, aos quais a ACERT presta sua mais sincera solidariedade, desejando que encontrem, neste momento de dor, a força, a união e o amparo necessários para enfrentar a perda" ACERT

Nas redes sociais, o Sistema Uirapuru de Comunicação publicou nota de luto dizendo que a rádio ficará fora do ar a partir desta quarta-feira e por tempo indeterminado.

A Provale energia prestou solidariedade à família e destacou que "Vinícius foi mais que um gestor visionário — foi um líder inspirador, ser humano íntegro e peça fundamental na construção de um legado pautado pela ética, inovação e compromisso com a comunicação de qualidade".

