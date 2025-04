Operador de drones que levava celulares, armas e drogas para presídios no Ceará é preso; veja vídeo

Um operador de drones foi preso e equipamentos apreendidos por policiais que desmontaram um esquema de envio de ilícitos para dentro dos presídios no Ceará, com uso de aeronaves não tripuladas. João Victor Fernandes de Andrade foi capturado em flagrante, na própria residência dele.

No local, os policiais encontraram além de drones, celulares, smartwatch, armas de fogo e drogas. Os materiais estavam prestes a serem colocados nas unidades prisionais localizadas em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza, por via de 'rebolo'.

VEJA VÍDEO:

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) a operação aconteceu por meio da Coordenadoria de Inteligência da Pasta (Coint) em parceria com a Delegacia de Narcóticos da Polícia Civil do Ceará (Denarc).

João Victor, que já estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, foi preso no último dia 24 de abril, após agentes impedirem duas tentativas de uso de drones com "transporte de ilícitos em unidades de um complexo prisional de Itaitinga".

Veja também Segurança Recurso fica 12 anos esperando análise no TJCE, e caso de PMs que atiraram em turistas prescreve Segurança Estado desenvolve observatório que cruza dados sociais e criminais para prevenir novos crimes no CE Segurança Policial militar demitido é baleado no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza

A SAP informou que policiais penais "derrubaram o equipamento, recolheram os ilícitos e continuaram as investigações para prender o operador externo dos equipamentos, que os conduziram para a prisão em flagrante de João Victor".

20 drones foram derrubados e apreendidos por policiais penais em 2024 e 2025

FLAGRANTE

Imagens que estavam no HD do drone mostraram de onde o aparelho vinha sendo operado, uma casa em Itaitinga. Policiais foram ao local e lá localizaram João Victor, que se apresentou como proprietário de todo o material.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de organização criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e promoção ou facilitação de entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel, rádio ou similar, em estabelecimento prisional, sem autorização legal ou regulamentar.

Na casa foram apreendidos veículos Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARPs/drones), controles para drones, nove celulares (sendo 1 iPhone), oito relógios, 13 carregadores de celular, sete carregadores de relógio, cinco fones de ouvido, três cabos USB/C, um revólver calibre 38, 23 munições, fita isolante, três rolos de linha de nylon, uma balança de precisão e 20 gramas de haxixe.

João Victor Andrade já tinha antecedentes criminais pelo crime de tráfico de drogas

A reportagem apurou também que o suspeito passou por audiência de custódia. O Judiciário decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva.

OUTRAS APREENSÕES

Nos últimos meses, outras operações foram deflagradas, resultando em apreensões de drones. Uma delas aconteceu em fevereiro deste ano de 2025.

Na ocasião, uma ofensiva da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na captura de um trio que se preparava para entregar 19 aparelhos celulares, 40 carregadores e cinco relógios inteligentes (smartwatches), com o apoio de dois drones, em uma unidade prisional.

Outra ocorrência foi registrada no fim do ano passado, quando dois homens foram presos enquanto tentavam enviar materiais a um chefe da facção carioca Comando Vermelho (CV), detido no presídio.

Leandro Ferreira de Freitas, que receberia o pacote transportado pelo drone, seria uma liderança da organização criminosa. O objetivo da quadrilha era criar um canal de comunicação com o chefe, para planejar novos crimes.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.