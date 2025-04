Entregador é abordado por dupla e tem moto roubada no Bairro de Lourdes, em Fortaleza

Um entregador de aplicativo foi abordado por dois homens e teve a moto roubada, no último domingo (27), em uma rua do Bairro de Lourdes, em Fortaleza.

Durante a ação, flagrada por câmeras de segurança do entorno, é possível ver o momento em que a vítima é abordada enquanto realizava uma entrega. Ao chegar ao local, o entregador desce da moto e retira o pedido, enquanto um homem aparece aparentemente pronto para receber o produto.

Entretanto, segundos depois, os dois iniciam o assalto mostrando uma arma e, logo em seguida, saem levando a motocicleta da vítima.

Veja o vídeo:

Em nota ao Sistema Verdes Mares, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que apura uma denúncia sobre o caso, confirmando que ele ocorreu em uma via pública e reforçando a "importância de a vítima comparecer à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC)". A corporação se refere como o local como bairro Papicu, mas moradores afirmam se tratar do Bairro de Lourdes, também conhecido como Dunas.

Veja a nota completa da PCCE:

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que apura uma denúncia de um roubo de veículo que teria ocorrido, nesse domingo (27), em uma via pública do bairro Papicu - Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10) de Fortaleza. A PCCE reforça a importância da vítima comparecer à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), unidade especializada da PCCE, para prestar mais informações sobre o caso.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.