Com infecções controladas e exames em dia, Scooby terá alta após quase 15 dias internado

O poodle Scooby, que ficou conhecido após ser resgatado em situação de maus-tratos no final de março, em Fortaleza, receberá alta da clínica veterinária onde está internado no próximo sábado (12). O animal de 14 anos estava com diversos ferimentos e infecções. A fundadora da ONG Anjos da Proteção Animal (APA), Stefanie Rodrigues, revelou que as infecções foram controladas e que os exames estão em dia.

"Ele está bem, todos os exames dele deram bem. Graças a Deus, a gente estava mais preocupado com o exame da leptospirose, mas graças a Deus, está tudo muito bem", afirmou Stefanie em um vídeo compartilhado no Instagram, na tarde desta quinta-feira (10).

Apesar da alta, ele seguirá com as medicações para garantir uma boa recuperação. "Estamos ansiosos com a chegada do Scooby, para poder proporcionar para ele o melhor. Faremos questão de colocar tudo que fazemos aqui (no Instagram)", acrescentou.

Legenda: Antes do resgate, Scooby nunca tinha sido vermifugado Foto: Divulgação/ONG APA Anjos da Proteção Animal

Prestação de contas com seguidores

Para custear o tratamento de Scooby, Stefanie fez uma vaquinha de R$ 10 mil reais, que acabou sendo superada. "Esse valor vai ser para pagar os custos do Scooby na clínica, pagar uns débitos que compramos de ração e ajudar outros Scoobys que nós acolhemos no abrigo", explicou.

Ao todo, o abrigo conta com mais de 600 animais, entre cães, gatos, porcos, cavalos, galinhas e coelho. Depois da alta de Scooby, a fundadora declarou que irá fazer uma prestação de contas, evidenciando para onde foi destinado o dinheiro. "Só tenho gratidão a vocês", disse.

Resgate de Scooby

No dia 27 de março, a antiga tutora do Scooby, uma mulher de 47 anos, foi presa por maus-tratos no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) detalhou que a prisão foi possível após uma denúncia anônima de que o animal era mantido em situação degradante.

A detida argumentou que não conseguia cuidar do animal por conta do seu forte temperamento. Em imagens registradas pelos protetores, o cãozinho, a todo momento do atendimento, foi dócil.

Ao ser resgatado, ele foi encontrado com acúmulo de pelos, enfrentando problemas de visão e inflamação de pele. Ele também nunca havia sido vermifugado.

