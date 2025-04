Com pancadas de chuvas neste domingo, veja a previsão do tempo para o feriado de Tiradentes no Ceará

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê que o domingo de Páscoa (20) e a segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, deve contar com céu nublado em todas as regiões do Estado e chuvas nas áreas mais próximas do litoral.

Em boletim divulgado na manhã desse sábado (19), a Funceme informou que o Centro-Norte do Estado "segue apresentando condição favorável à chuva, que deve ocorrer nos períodos da madrugada, manhã e tarde" deste domingo.

Nos turnos da madrugada e da manhã, a previsão é de que o céu varie entre nublado e parcialmente nublado, e as chuvas atinjam todas as macrorregiões localizadas no litoral, com adição do norte da região Jaguaribana e do Maciço de Baturité.

Já durante a tarde, as chuvas devem se concentrar mais a noroeste do Ceará, incluindo as regiões da Ibiapaba, Litoral Norte e na porção superior do Sertão Central e Inhamuns. Nas regiões Jaguaribana, Litorais de Fortaleza e Pecém e Maciço de Baturité, a tendência é de precipitações isoladas.

As chuvas isoladas também devem permanecer no período da noite, com exceção do Pecém, com céu nublado. Também pode chover no Sertão Central e dos Inhamuns. No Cariri, deve prevalecer a nebulosidade ao longo dos turnos.

Último dia de feriadão deve ser de calor com chuva no Estado

Na madrugada da segunda-feira, todas as regiões do Ceará, de acordo com a Funceme, podem ser atingidas por precipitações. A tendência é "aumento de nebulosidade e chuvas no centro-sul cearense". Também é previsto que as altas temperaturas se estendam.

"As temperaturas ainda devem se manter mais elevadas nesta segunda em grande parte do estado, mas principalmente nas regiões do Sertão Central e Inhamuns e da Jaguaribana, podendo atingir valores entre 36°C e 38°C. Nas demais regiões, as máximas devem variar de 32°C a 36°C", informa a Funceme.

Até às 8 horas da manhã deste domingo, a maior chuva registrada foi no posto Fazenda Lages, em Trairi, na macrorregião do Pecém com 55 milímetros (mm). Nos postos São Gonçalo do Amarante e Sede, em São Gonçalo do Amarante, também registraram volumes expressivos: 30 mm e 24.6 mm, respectivamente.