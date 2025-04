Veja previsão do tempo no Ceará para o fim de semana (19/04 e 20/04)

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê que este sábado (19) e este domingo (20) de Semana Santa serão dias de céu variando entre nublado e com poucas nuvens no Ceará.

No sábado, a expectativa é de que haja um aumento da nebulosidade, especialmente na faixa litorânea do Estado, devido à aproximação de áreas de instabilidades vindas do oceano Atlântico.

Esse movimento faz com que aumentem as chances de chuva, principalmente durante a madrugada, nos litorais Norte, do Pecém e de Fortaleza.

Veja também Ceará Vinho na Semana Santa resgata tradições e harmoniza sabores à mesa Ceará Sexta-feira Santa 2025: veja abre e fecha do feriado em Fortaleza País Não se come carne na Semana Santa? Entenda a tradição cristã

Já no período da tarde, ainda no sábado, a possibilidade maior é de que as precipitações se concentrem sobre a porção noroeste do Ceará, além do Litoral do Pecém e do norte do Sertão Central e de Inhamuns. Mas, as chuvas serão fracas.

Já no domingo, as maiores chances de chuva são no centro-norte do Estado, começando pela madrugada e se estendendo até o período da tarde. "Como no sábado, embora se tenha maior presença de nebulosidade, as chuvas tendem a ser, a princípio, de intensidade fraca", aponta a previsão da Funceme.

Aumento do calor

O órgão meteorológico também previu que, durante o fim de semana, especialmente no sábado, o Ceará terá condições de "temperaturas extremas", com valores máximos superiores variando entre 34ºC e 36ºC.

Na região Jaguaribana, porém, o calor deve ser ainda mais intenso, com máximas que podem variar entre 36ºC e 38ºC.