Plano de saúde Best Senior avança no Ceará com expansão da rede

O plano de saúde Best Senior conclui o ano de 2025 com sua presença fortalecida no Ceará e reafirma a proposta de oferecer um cuidado próximo, seguro e acolhedor ao público a partir dos 44 anos. A operadora segue investindo em equipes preparadas para atender cada beneficiário de forma personalizada, priorizando previsibilidade, segurança e uma experiência baseada em respeito, escuta qualificada e condução adequada das necessidades de saúde.

Com a rede credenciada da Rede OTO (OTO Aldeota, OTO Meireles, OTO Santos Dumont, OTO Sul e OTO Caucaia) amplia o acesso rápido a consultas, exames, pronto atendimento e hospitais de referência. A estrutura proporciona atendimento técnico de excelência aliado à humanização em todas as etapas. Nos laboratórios parceiros, como Argos Patologia, Clementino Fraga e OtoLab, os beneficiários contam com tecnologia atualizada, precisão nos diagnósticos e ambientes projetados para garantir conforto durante todo o processo.

O Best Senior também dispõe de uma clínica própria, localizada na Av. Desembargador Moreira, nº 1940, no bairro Aldeota, em Fortaleza, que reforça o suporte presencial da operadora. “O cliente pode esperar atendimento de alto padrão, conduzido por equipes especializadas e com infraestrutura moderna”, ressalta Dakson Peixoto, diretor de marketing.

A expansão no estado acompanha o crescimento nacional da Best Saúde, que já atua no Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso, e tem chegada prevista a Brasília e Goiás. Esse movimento faz parte de um plano estratégico voltado ao fortalecimento institucional e à presença em regiões consideradas prioritárias.

“A expansão nacional fortalece diretamente a operação no Ceará ao ampliar a capacidade estratégica, técnica e estrutural da marca em todo o país. Com presença crescente em diferentes estados, a operadora consolida processos, aprimora padrões de qualidade e fortalece sua rede de parceiros, o que reflete em mais solidez para as operações regionais. Essa expansão também reforça a segurança do beneficiário, que passa a contar com uma operadora em crescimento constante”, destaca Dakson Peixoto.

Serviço

Plano de Saúde Best Senior |Ceará

Endereço: Av. Desembargador Moreira, nº 1940, Aldeota – Fortaleza/CE

Telefone: (85) 4042-3324

Site: https://bestsenior.com.br/ce

Cotação: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara

Instagram: @bestseniorf