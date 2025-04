Projeto em Fortaleza mostra que sustentabilidade começa em casa

Os espaços públicos – praças, parques, praias – são o coração pulsante da vida urbana, como locais de lazer, convívio e bem-estar. A preservação desses espaços envolve um engajamento ativo da população, com adoção de práticas sustentáveis no cotidiano. Em Fortaleza, algumas iniciativas são exemplos disso. É o caso do Projeto Composta Poço, idealizado por João Carlos Goes, morador da comunidade Poço da Draga.

João conta que o Composta Poço surgiu em 2019 através do Cria PI, um edital da Prefeitura de Fortaleza que selecionou projetos de ações criativas para o bairro da Praia de Iracema. O projeto instalou uma estação de compostagem comunitária, mostrando como a ação local pode gerar um impacto significativo na gestão de resíduos e na conscientização ambiental.

A iniciativa despertou a compreensão de que a separação correta e o descarte adequado dos resíduos orgânicos são passos cruciais para a sustentabilidade urbana. “O desafio inicial, na verdade, foi fazer as pessoas entenderem a proposta do projeto, educar sobre o que é a compostagem. As pessoas começaram a entender que a casca da banana, por exemplo, não era lixo e que ela poderia virar adubo”, explica o idealizador do projeto.

O Composta Poço envolve atividades formativas, como rodas de conversas e oficinas sobre sustentabilidade para os moradores, além da experiência coletiva de transformar o lixo orgânico em adubo, culminando na partilha do composto. O projeto se consolidou como um espaço de aprendizado e fortaleceu o senso de responsabilidade e os laços comunitários.

A iniciativa demonstra que a sustentabilidade pode ser construída com pequenas ações individuais, amplificadas pelo engajamento coletivo. “É nesse sentido que a gente leva a proposta da compostagem como algo viável e possível para todos. Se não tem uma estação de compostagem no seu bairro, todos podem minimamente começar a repensar a sua produção de resíduo. É possível fazer mini composteiras em casa, utilizando materiais acessíveis. Existem muitas possibilidades e iniciativas que a gente pode implementar”, complementa João.

Como a população pode contribuir

Nirlania Diógenes, especialista em gestão ambiental e gerente de projetos da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), aponta os principais erros que a população comete em relação ao lixo urbano: o descarte incorreto de resíduos volumosos, o acúmulo de entulho, a mistura de resíduos recicláveis com lixo comum e o descarte irregular em vias públicas e terrenos baldios.

“Estamos reforçando a divulgação dos locais de descarte correto e dos serviços de coleta seletiva para facilitar a participação de todos”, explica Nirlania Diógenes.

Legenda: A sustentabilidade pode ser construída com pequenas ações individuais, como a destinação correta do lixo Foto: Shutterstock

O setor empresarial e comercial de Fortaleza possui grande potencial para contribuir ativamente para a construção de uma cidade mais limpa e sustentável. A adoção de práticas responsáveis, como a implementação da coleta seletiva (considerando o volume de resíduos orgânicos), a compostagem em larga escala, a redução da geração de resíduos e o uso de embalagens sustentáveis, representam um compromisso ético e um diferencial competitivo.

Além disso, empresas e comércios podem conscientizar funcionários e clientes, e apoiar iniciativas de limpeza urbana, integrando a economia circular em seus modelos de negócio.

A colaboração entre entidades governamentais e o setor privado demonstra o potencial de soluções inovadoras e de grande escala para a gestão de resíduos, a exemplo disso é a parceria entre Prefeitura de Fortaleza e setor privado para a instalação das máquinas de reciclagem que recompensam a população com moedas digitais.

As moedas podem ser trocadas por descontos na conta de energia, créditos em operadoras de telefonia e no bilhete único, entre outros benefícios. Essa ação, que envolve a colaboração com empresas de tecnologia e prestadores de serviços, incentiva a reciclagem e a participação da população na economia circular.

Além disso, a Prefeitura oferece um leque de incentivos e regulamentações para estimular a adoção de práticas sustentáveis pelo setor privado, como o Programa de Logística Reversa, benefícios fiscais através do IPTU Verde para estabelecimentos que implementam coleta seletiva e outras ações sustentáveis, a Certificação Ambiental - Selo de Empresa Sustentável, parcerias tecnológicas para acesso a máquinas de reciclagem, a Certificação Fator Verde e o Selo Empresa Amiga do Meio Ambiente. Essa oferta de incentivos estimula ainda mais a adesão a práticas sustentáveis, criando um ciclo virtuoso de impacto positivo.

Juntos cuidando da cidade

O Sistema Verdes Mares tem o compromisso de promover a conscientização e o engajamento, tanto individual quanto coletivo, sobre a importância da preservação ambiental. A campanha educativa Limpeza Urbana, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza, é uma das formas de atuação do SVM, a partir da qual incentiva o descarte correto de resíduos, contribuindo para a sustentabilidade e o bem-estar da população.