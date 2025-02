Programação do VLT e Metrofor será adaptada no Carnaval 2025; confira os horários

O Metrofor divulgou a programação de funcionamento das linhas do Metrô e dos VLTs para o Carnaval 2025. As linhas circulam no sábado, na segunda-feira, na terça-feira do período carnavalesco – com horários especiais – e na quarta-feira de cinzas. No entanto, não haverá operação no domingo.

No sábado (1º) e na segunda-feira (3), os horários dos trens serão os mesmos realizados diariamente, em todas as linhas – em Fortaleza e no Interior do Ceará.

Na terça-feira (4), haverá horários diferentes dos habituais nos trens de Fortaleza e Região Metropolitana. Nesta data, as linhas de Sobral e Cariri não circulam.

Já quarta-feira de cinzas, o funcionamento de todas as linhas, na Capital e no Interior, inicia a partir das 11h e segue a programação normal até o fim do horário de cada linha.

Confira a programação detalhada:

FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA

Sábado (1º) - Programação normal

Domingo (2) - Não haverá funcionamento

Segunda (3) - Programação normal

Terça (4) - Horários especiais

Quarta (5) - Funcionamento a partir das 11h

SOBRAL E REGIÃO DO CARIRI

Sábado (1º) - Funcionamento normal

Domingo (2) - Não haverá funcionamento

Segunda (3) - Funcionamento normal

Terça (4) - Não haverá operação

Quarta (5) - Funcionamento a partir das 11h

Veja a grade completa de horários no site do Metrofor.

