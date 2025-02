O prefeito de Caucaia Naumi Amorim ( PSD) anunciou, na noite desta segunda-feira (24), que o Carnaval no município foi cancelado. Em vídeo publicado nas redes sociais, o gestor afirmou que o cenário na cidade é de "caos e dívidas", e o motivo do cancelamento é para "priorizar a saúde e a educação" do povo.

"Amigos, o Carnaval é uma tradição aguardada por todos, mas, por uma questão de responsabilidade e comprometimento com o povo, comunico que não realizaremos a festa neste ano", iniciou Naumi no comunicado.

"A realidade que encontramos em Caucaia é de caos e dívidas, com a necessidade urgente de priorizar a saúde e a educação do nosso povo. Conto com a compreensão de todos nesse momento de reestruturação", disse ele na publicação.

Naumi citou ainda que "pegou uma gestão com muitas dívidas", referindo-se à gestão do ex-prefeito Vitor Valim. "A situação no nosso município é muito grave", completou.

Veja vídeo

Contingenciamento de despesas

Em janeiro, logo no início do seu mandato, Naumi Amorim decretou contingenciamento de despesas na Prefeitura por seis meses, com exceção de serviços na saúde, na segurança, na educação e na assistência social. A restrição abrange a contratação de pessoal temporário, contratos administrativos, compra de insumos e mesmo financiamento de programas e projetos municipais.

O decreto foi feito após Naumi anunciar que "herdou" dívida de R$ 681 milhões da gestão anterior, do ex-prefeito Vitor Valim (PSB).

À época, a prefeitura afirmou que os recursos previstos para o Carnaval não seriam atingidos pelo contingenciamento, uma vez que "os recursos já estão provisionados para esse fim, em virtude de tratar-se de evento inserido no calendário cultural do Município e do País".

Além da suspensão de despesas, o documento também estabelece a redução de gastos, como a diminuição de 25% nos contratos administrativos — eles incluem, por exemplo, serviços de assessoria e consultoria, além de locação de veículos, equipamentos de informática e estruturas para eventos. Também é prevista a redução de 50% no consumo de combustíveis para a frota própria e locada de veículos e máquinas.