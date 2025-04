Manicure cearense que usa fogo e inseto em unhas atrai atenção do rapper Snoop Dogg na internet: 'Jamais imaginei'

Você já viu unhas com velas de aniversário nas pontas? E com insetos reais? Uma manicure cearense tem feito sucesso na internet ao realizar o trabalho de forma, no mínimo, inusitada. Daiane Sousa, 36, acumula 97 mil seguidores nas redes sociais, e recentemente foi notada até pelo rapper americano Snoop Dog. "Don on with gin. And juice" ("Continue com gim. E suco", em tradução livre), escreveu ele em uma das publicações dela.

A surpresa, claro, foi grande. "Jamais imaginei que uma pessoa tão importante e conhecida ia ver algum dia meu trabalho", confessa a manicure ao Diário do Nordeste. Daiane realiza o ofício há 10 anos e começou a jornada com um curso de unhas simples. Segundo ela, a intenção inicial era apenas ter independência financeira. Com o tempo, passou a fazer com amor, e diz que adora criar ideias diferentes.

A primeira unha diferenciada fez há um ano por incentivo do esposo, que comprou material em um aplicativo de compras on-line, incluindo alguns adereços 3D. De lá para cá, é até difícil contabilizar quantas nesse formato ela já fez. No perfil nas redes sociais, é possível conferir algumas produções. Unhas com longos penduricalhos, em extensões exageradas e até pegando fogo são exemplos.

"Nunca fiz curso pra fazer essas unhas extravagantes. Crio ideias junto ao meu esposo, e fazemos juntos". O tempo de produção de cada uma pode variar. No caso das unhas com insetos, ela só faz em apenas um dos dedos da mão e somente envolvendo ela e o marido. Em 10 minutos, a arte fica pronta. No caso das unhas de fogo, pede autorização à cliente para fazer e registra apenas o momento em que elas ficam em chamas.

"É tudo feito com bastante segurança. Deixo uma vasilha de água pronta para, quando eu quiser a imagem bem rápida, a cliente colocar na água em seguida e, assim, apagar o fogo", conta.

Quanto custam as unhas inusitadas

Às pessoas interessadas nas unhas extravagantes, o investimento é variado. Daiane já cobrou R$ 400 por uma encomenda de uma cliente de São Paulo. A tabela de preços da manicure dá maior dimensão dos valores.

Unhas com gel no molde F1 saem a partir de R$ 100. Banho de gel com decoração no molde F1, por sua vez, fica a R$ 85. Para além das produções inusitadas, Daiane também aplica unhas postiças comuns, faz francesinha e esmaltação em gel e até reconstrução de unhas roídas.

"Já aconteceu de eu passar um dia inteiro pra finalizar as unhas extravagantes. Utilizei unhas gigantes, esmalte em gel, glitter, água, sabão e adereços 3D para decoração", descreve. O agendamento é feito pelo WhatsApp, e o salão fica localizado no Bom Jardim.

Sonho de vida

Por estar em uma vila no bairro periférico de Fortaleza, Daiane diz que trabalha apenas por indicação e por contatos via rede social. "Quem passa na rua, não vê meu ponto aqui dentro da vila", explica. "Comecei aqui e não tenho condições de montar um ponto em outro lugar devido às condições financeiras. Aqui tenho minhas clientes fixas, e eu gosto de onde estou".

Ainda assim, lamenta enfrentar preconceito por causa do lugar onde mora e trabalha. Algumas clientes, revela, desmarcam o atendimento quando sabem onde é o endereço do salão. Não à toa, um dos sonhos da artista é evoluir na profissão. "Meu sonho é crescer no que eu faço pra dar uma vida melhor para a minha família e trabalhar para alcançar meus objetivos".

Como forma de impulsionar essa meta, Daiane passou a dar cursos na área, transmitindo o conhecimento a outras pessoas que queiram adentrar no universo estético das unhas. Tem dado resultado. "Tem muita coisa que ainda desejo fazer nesse mundo".