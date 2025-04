Feira das Profissões da Unifor promove imersão no mundo acadêmico

Escolher uma carreira é um passo decisivo, e conhecer o mercado de trabalho faz toda a diferença. Nos dias 15 e 16 de maio, das 8h às 17h, a Universidade de Fortaleza realiza a Feira de Profissões, que oferece uma imersão em diversas áreas para ajudar estudantes na escolha profissional. As inscrições estão abertas aqui.

A expectativa é que estudantes de cerca de 100 escolas, compareçam à nona edição do evento, que está sendo preparada para que o público possa vivenciar os cursos de graduação da Unifor com experiências interativas e imersivas. Além de palestras, oficinas e visitas guiadas, serão oferecidas atividades práticas propostas por cada centro de ciências e ações com monitores. Toda a programação já está disponível no site da instituição.

De acordo a professora Clara Bugarim, Vice-Reitora de Ensino de Graduação e Pós-Graduação (VRE), a ideia é possibilitar uma real vivência com o cotidiano universitário. “A feira será um espaço para explorar possibilidades de carreira, tirar dúvidas e se inspirar com as histórias de quem já percorre a jornada acadêmica”.

De acordo com a professora Milena Baratta, assessora de Apoio ao Discente da VRE, a Feira de Profissões da Unifor vem auxiliando muitos jovens na definição de caminhos para o futuro profissional. “Ao conhecer de perto os cursos, as possibilidades de carreira e o ambiente universitário, os estudantes passam a visualizar de forma concreta como será sua trajetória no ensino superior. O contato direto com professores, coordenadores e alunos da Unifor contribui para uma decisão mais segura e baseada em informações reais e acessíveis”, observa.

Dúvidas mais frequentes

Como é mercado de trabalho, qual a remuneração média das profissões e o que se estuda em cada curso estão entre as dúvidas mais frequentes dos visitantes da feira. Mais do que informações, os estudantes terão oportunidade de conversar com professores e alunos e sentir de perto o que é estar na Universidade.

Monitores de todos os cursos guiam os estudantes em percursos nos centros, promovendo conversas com alunos e professores e criando momentos de troca e aprendizado real. Sob a coordenação dos diretores e coordenadores, cada curso se organiza com antecedência para montar uma programação atrativa e representativa. “Todos se envolvem ativamente no planejamento e execução, contribuindo para mostrar o que há de mais relevante em cada formação”, afirma a Vice-Reitora.

Oficinas temáticas, atividades práticas, exposições de projetos, demonstrações em laboratórios e atividades de simulação profissional, como júris simulados, atendimentos clínicos e experimentos tecnológicos estão previstos nos dois dias de feira.

“Ao vivenciar na prática o ambiente universitário e dialogar com profissionais e alunos, o jovem amplia sua visão sobre as possibilidades de carreira e consegue identificar afinidades com mais clareza. A Feira cria um espaço de escuta, descoberta e inspiração, tornando a escolha profissional menos abstrata e mais conectada com os desejos, habilidades e expectativas de futuro dos estudantes”, conclui Clara Bugarim.

Serviço:

Feira das Profissões Unifor

Dias 15 e 16 de maio, das 8h às 17h

Local: Campus Unifor

Inscrições gratuitas no site da Unifor