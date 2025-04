Ceará tem 43 açudes sangrando em mais de 30 cidades; veja locais

O Ceará registra, nesta quarta-feira (16), um total de 43 açudes sangrando, conforme dados do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado (Cogerh). O monitoramento também aponta que outros 20 reservatórios estão com mais de 90% da capacidade total preenchida.

A ferramenta acompanha o nível de 157 reservatórios no Estado. Do total, 30 estão com volume inferior a 30% — incluindo o Castanhão, maior açude cearense, que acumula 29,25% do volume total.

53,15% do volume dos reservatórios cearenses estão preenchidos.

Ao todo, 33 municípios têm pelo menos um açude sangrando. Itapipoca é a cidade com o maior número deles, com águas transbordando nos reservatórios Poço Verde, Quandú e Gameleira.

Já em Forquilha, Sobral, Granja, Umirim, Miraíma, Maranguape e Caucaia, dois açudes atingiram a capacidade máxima e estão vertendo.

Veja quais os açudes que estão sangrando no Ceará:

Acaraú Mirim — Massapê

Arrebita — Forquilha

Forquilha — Forquilha

Jenipapo — Meruoca

Sobral — Sobral

São Vicente — Santana do Acaraú

Benguê — Aiuaba

Caldeirões — Saboeiro

Rivaldo de Carvalho — Catarina

Gangorra Granja

Itaúna — Granja

Tucunduba — Senador Sá

Várzea da Volta — Moraújo

Caxitoré — Umirim

Frios — Umirim

Itapajé — Itapajé

Jerimum — Irauçuba

Gameleira — Itapipoca

Gerardo Atimbone — Sobral

Missi — Miraíma

Mundaú — Uruburetama

Poço Verde — Itapipoca

Quandú — Itapipoca

São Pedro Timbaúba — Miraíma

Acarape do Meio — Redenção

Amanary — Maranguape

Aracoiaba — Aracoiaba

Catucinzenta — Aquiraz

Cauhipe — Caucaia

Germinal — Pacoti

Itapebussu — Maranguape

Malcozinhado — Cascavel

Pacajus — Pacajus

Penedo — Maranguape

Pesqueiro — Capistrano

Sítios Novos — Caucaia

Tijuquinha — Baturité

Olho d'Água — Várzea Alegre

Rosário — Lavras da Mangabeira

Tatajuba — Icó

Ubaldinho — Cedro

Do Batalhão — Crateús

Sucesso — Tamboril

AÇUDE ORÓS

Legenda: O açude Orós é o segundo maior reservatório de água do Ceará e atingiu a melhor marca desde 2012. Foto: Edson Freitas

Nos últimos dias, a população do Ceará tem como uma das expectativas a sangria do Açude Orós, segundo maior reservatório do Ceará, localizado na bacia do Alto Jaguaribe, que já chegou a 85,89% da sua capacidade e atingiu a melhor marca desde 2012. O último registro que o Orós sangrou foi no dia 27 de abril de 2011.

Em 2024, o Orós encerrou o ano com 58,72% da capacidade e tem recebido importantes recargas na quadra chuvosa.

SITUAÇÃO DAS REGIÕES

Nove das 12 regiões hidrográficas do Estado estão em boa situação, com volumes acima de 60%, conforme os dados da Cogerh. As bacias de Coreaú e do Litoral, por exemplo, atingiram mais de 90% da capacidade total de acumulação.

Por outro lado, as bacias do Médio Jaguaribe — onde está o Castanhão — e dos Sertões de Crateús têm os menores volumes, abaixo de 30%.

Legenda: O açude Castanhão é o maior reservatório de água do Ceará e acumula 29,25% do volume total Foto: Ismael Soares

No prognóstico divulgado em fevereiro, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) havia alertado sobre a distribuição desigual do padrão de chuvas, com maiores volumes na porção Norte e condições menos favoráveis para o Centro-Sul do Estado.

A irregularidade das chuvas foi reforçada na última atualização do órgão para o trimestre de abril a junho, divulgada no último dia 5. Até maio, o Ceará tem maior probabilidade de chuvas dentro da média neste ano. A previsão é de 50% de chance de ocorrer esse cenário, 25% para chuvas abaixo da média e 25% para chuvas acima da média.

Segundo a resenha diária de monitoramento da Cogerh, até a última terça (15), 30 açudes continuam com menos de 30% do total acumulado. Outros cinco açudes estão caracterizados como “volume morto”, ou seja, não dispõem de tomada de água e estão com menos de 5% da capacidade preenchida.