Ceará registra quase 3 mil raios em 24 horas; Quixeramobim lidera ranking de descargas atmosféricas

O céu da madrugada desta segunda-feira (7) foi cortado por intensas descargas elétricas em diversas regiões do Ceará durante as chuvas registradas no Estado. De acordo com dados do Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel Ceará, 2.931 raios foram registrados no Estado entre a madrugada de domingo (6) e as 7h desta segunda-feira.

Os municípios com maior incidência no período foram:

Quixeramobim – 617 raios

Russas – 226 raios

Quixeré – 174 raios

Cariré – 141 raios

Morada Nova – 140 raios

Desde o início de 2025, já foram registradas 137.593 descargas atmosféricas no Ceará, número que corresponde à metade do total de todo o ano passado, quando o Estado contabilizou 275.624 raios.

Até agora, as cidades mais impactadas neste ano são: Santa Quitéria, que lidera o ranking com 6 mil descargas, seguida por Granja (5.770), Morada Nova (3.720), Crato (2.810) e Sobral (2.614).

O mês de março foi o com mais incidência até o momento, com 53.094 raios registrados em 31 dias. Em janeiro, foram 46.182 descargas, enquanto fevereiro fechou com 29.739 registros.

Monitoramento constante

O Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel atua 24 horas para detectar descargas elétricas, ventos fortes, queimadas e outras ocorrências climáticas que podem afetar o fornecimento de energia no Ceará. O sistema utiliza dados em tempo real fornecidos pelo Climatempo e é coordenado pelo Centro de Controle do Sistema (CCS), que otimiza o atendimento emergencial da distribuidora em caso de interrupções.

